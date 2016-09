Os Vingadores, Peppa e mais personagens vão animar criançada no Mackenzie

Por: Ricardo Albuquerque

A garotada vai ter a chance de ver seus ídolos de perto neste feriado, quarta, dia 07 de setembro, no Mackenzie do Méier (3546-6068).

No SHOW De PERSONAGENS INFANTIS cover, Luna, Os Minions, Alvin e os esquilos, além de Thor, Homem de Ferro, Capitão América e outros vão brincar e divertir o público num espetáculo com muita ação, música e aventura. Segundo o presidente Marcelo Oliveira o clube do Méier quer atender a todos

– Oferecer cultura e lazer é nossa função, principalmente para as crianças. O Mackenzie existe em função delas e vê-las sorrir é incrível – afirma o “Conde”.

SERVIÇO

SHOW de PERSONAGENS INFANTIS – QUARTA, 07/09, a partir das 17:30h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso antecipado, criança R$ 5,00, adulto : R$ 10,00