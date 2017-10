Noite de Flashback com sucessos no telão agita Sport Club Mackenzie

Uma noite que tem divertido centenas de pessoas, relembrando os anos 80 e 90, acontece nesta sexta, dia 29 de setembro, com a 3ª Festa HI FI no Sport Club Mackenzie.

Apresentando sucessos de Pet Sh Boys, Lulu Santos, Whitney Houston, RPM, A-Ha, Legião e outros o DVJ Sergio Afonso (foto) agita o público com as músicas e seus clipes originais num mega telão.

– Muitos dançam sem parar, mas outros param para assistir os clipes e dizem que se emocionam, porque lembra uma época, mais leve, alegre, sem tantas preocupações, mas sem nostalgia, claro – brinca o comandante da pista na noite!

SERVIÇO

Festa HI FI na sexta, 29/09 a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082

ENTRADA FRANCA até 22h / Após 22h R$ 10,00