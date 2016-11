Sabores da Serra – festival gastronômico que reunirá as vocações regionais

Durante todo o mês de novembro, Nova Friburgo sedia a 10ª edição do Festival de Truta, com a participação de diversos restaurantes e foi pensando nisso que, junto com os demais parceiros, a Teia de Eventos realizará o festival gastronômico “Sabores da Serra” de 12 a 15 (12h às 21h, de sábado a segunda-feira, e até às 20h na terça-feira), para apresentar ao público diversos produtores e empreendedores locais e regionais da Serra Carioca.

Reunidos em um só ambiente, na Estação Livre (antiga rodoviária urbana), localizada na Praça Getúlio Vargas -Centro-, o público poderá experimentar, adquirir e se informar sobre produções como truta, morango, cafés, cervejas, queijos, vinhos, chocolate, embutidos, pastas, comidas em geral, dentre outras delícias da melhor qualidade, pois são feitos por quem entende do assunto e vêm se destacando, inclusive, no cenário nacional.

Painéis

Além de exposição e comercialização de produtos, o festival contará com a demonstração e degustação de produtos em painéis oferecidos pelos participantes do Sabores da Serra e do Festival de Truta. A cada Painel (com dia, horário e número de participantes definidos) o público poderá conhecer melhor um determinado produto, que será harmonizado com um outro, também em exposição, e degustar os novos resultados que surgirão.

Programação

Quem estiver por lá apreciando as delícias gastronômicas da serra fluminense poderá acompanhar também o preparo de receitas elaboradas por alunos da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Candido Mendes, com direito a degustação. No dia 12, às 18h, haverá apresentação da Banda Sinfônica Campesina Friburguense, que participa do projeto Banda na Praça, uma parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

No dia 14, às 15h30, haverá uma ação social sobre o “Novembro Azul”, campanha que aborda o câncer de próstata. Uma equipe do Centro Oncológico -Centro de Infusão / Unimed Nova Friburgo distribuirá folders e prestará esclarecimentos sobre a doença. E a FIPERJ -Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro- não só estará presente expondo aquários com trutas e informando sobre a qualidade do pescado consumido, mas também divulgando ações da instituição na Região Serrana.

O “Sabores da Serra” conta com a apoio do AquiSerra – Associação dos Aquicultores da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro – A. A. Serrana; SEBRAE; Governo do Estado – Secretaria de Agricultura e Pecuária; FIPERJ – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro; Prefeitura de Nova Friburgo; ACIANF – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo; e Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau.

SABORES DA SERRA

Festival Gastronômico

Nova Friburgo/RJ

12 a 15 de novembro de 2016

Sábado, Domingo e Segunda-feira – 12h às 21h

Terça-feira – 12h às 20h

Estação Livre

Praça Getúlio Vargas (antiga rodoviária urbana)

Entrada franca

Classificação Livre

(menores somente acompanhados do responsável)

Realização: Teia de Eventos

Informações: (22)2522-6942

https://www.facebook.com/saboresdaserrarj