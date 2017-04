Novidade que veio de fora para as noites do Uh Lalá

Chef chileno Ignacio Muñoz assume a cozinha do charmoso restaurante no Leblon e prepara cardápio especial

Passou o Carnaval, o horário de verão saiu de cena, enfim a rotina de um efetivo início de ano chega. Mas ainda que tudo pareça um retorno ao mesmo cotidiano, há sempre coisas novas ao redor. Na gastronomia, por exemplo, temos gente nova assumindo o comando noturno da cozinha do Uh Lalá. Ignacio Muñoz, um chileno de nascimento que adotou o Rio como base para expandir seu talento, promete a manutenção do estilo da casa, representado por um cardápio que alia o trivial ao funcional, sem descuidar do esmero na apresentação e sobretudo no paladar: simplicidade com qualidade. E como prova do sucesso da fórmula, o charmoso restaurante do Leblon volta a atender também no jantar. Entre as delícias que serão apresentadas estão opções como a refrescante Salada com mix de folhas orgânicas, queijo, tomate cereja, nozes e molho da casa (R$ 27), oCeviche de peixe branco, com pimenta dedo de moça, coentro e suco de limão (R$ 29 ); o suculento Tornedor de mignon com risoto de legumes e espinafre (R$ 56) ou outra boa sugestão é a Costela de porco assada no forno com molho agridoce, purê de banana da terra e legumes (R$ 39). Para adoçar o paladar depois de tantos pratos incríveis, os comensais ainda poderão conferir o maravilhoso Petit Gateau de chocolate com farofa de baunilha (R$ 21 ), além da Tartelette de manga com sorvete artesanal de vanilla (R$ 18).

Ignacio nasceu numa região agrícola do Chile, onde desde a infância circulava pelas cozinhas da família, observando a preparação das refeições, o que possivelmente o motivou na escolha da profissão. Graduado em gastronomia pelo Centro de Formação Técnica do Chile (INACAP), resolveu alçar voos para além das fronteiras chilenas, somando 15 anos de dedicação à arte de fazer de cada refeição um acontecimento prazeroso. Sua trajetória inclui passagens por cozinhas estreladas como a do Europeo, no Chile, sob o comando do chef Miguel Torres, a do Pujol, no México, onde foi orientado diretamente pelo chef Enrique Olvera, já no Brasil, esteve no D.O.M, do renomado Alex Atala. Vale a pena conferir o tempero desse intercâmbio!

SERVIÇO:

Uh Lalá

Endereço: Rua Aristides Espínola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h. BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos