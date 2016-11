Novo cardápio da rede Fran’s Café já está disponível nas lojas

Rede reafirma seu conceito de cafeteria comfort food, além de ampliar suas opções de produtos saudáveis

A rede Fran’s Café, maior rede de cafeterias do Brasil, acaba de lançar seu novo cardápio. A ideia é reafirmar o conceito de cafeteria comfort food com produtos e cafés personalizados e feitos com carinho para todos os clientes. “Queremos reafirmar que todo produto pedido em nossas lojas é único e preparado com carinho para o nosso cliente. Fazemos questão que seja especial e queremos que a cada visita as pessoas possam se surpreender com detalhes, comenta Stella Gross, barista e coordenadora de cafés da rede, enfatizando que esse foi o conceito usado para o desenvolvimento dos produtos.

Entre as novas apostas para a carta de cafés especiais estão o Café Berry (expresso, sorvete de creme, calda de frutas vermelhas, raspas de chocolate e chantilly), o Café Crunch (expresso, sorvete de creme, leite, chocolate crocante e chantilly) e o Café D’Leite (expresso, leite vaporizado, doce de leite, marula creme e açúcar). “Temos muitas outras opções, novas e tradicionais, basta visitar uma de nossas lojas e aproveitar”, encerra Stella.

Alimentação – Arlete Nagano, nutricionista da rede e responsável pelo desenvolvimento dos produtos, esclarece que com o novo cardápio será possível agradar mais ainda as pessoas que buscam por produtos saudáveis ou de baixa caloria. “Estamos cada vez mais recebendo pessoas preocupadas com a alimentação. Sempre disponibilizamos opções, mas agora resolvemos aumentar o número de produtos”.

A exemplo da família de Sucos Detox, que ganha o Suco Beauty (morango, limão, abacaxi, granola e mel). “Um produto rico em vitamina C, fibras, antioxidante, diurético e calmante”, explica Arlete.

O pão de queijo, queridinho dos frequentadores, também ganhou a versão multigrãos. Outra opção para o lanche da tarde fica por conta do Toast Queijos Multigrãos – servido no pão ciabatta integral multigrãos. Na categoria “para acompanhar o café”, a Tortinha de Brigadeiro diet e o Strudel de Maçã light prometem agradar os frequentadores. Entre as opções ainda estão o Caldo Verde Light, o Sanduíche Veggie – feito com pão brioche, falafel (massa de grão de bico), pasta de ricota, queijo prato, tomate e alface americana, entre muitos outros.

O cardápio do Fran’s Café ainda está recheado de muitos outros produtos. Deliciosas medialunas cobertas com calda de açúcar e novas opções de tortas doces e bolos estão entre eles.

Sobre o Fran´s Café

O Fran’s Café é uma das maiores redes de franquia do país na área de cafeteria e alimentação. Oferece a seus clientes um conceito moderno e aconchegante para um bom café. Além de contar com ambiente agradável, acesso wi-fi para reuniões ou encontro com amigos, cardápio variado e atendimento 24 horas, as lojas também disponibilizam produtos diferenciados, com destaque para os Cafés Gourmet.