O ator-cantor Tuca Andrada apresenta seu show “Orlando Silva – Nada Além” no Centro Cultural João Nogueira – Imperator

Com direção musical de Marcelo Alonso Neves, direção artística de Inez Viana, direção de produção de Claudia Marques e interpretação de Tuca Andrada, o show “Orlando Silva – Nada Além” é composto por 20 músicas marcantes da carreira desse grande cantor brasileiro, entre elas “Carinhoso”, “Atire a primeira pedra”, “Lábios que beijei”, “Sertaneja”, “Aos pés da cruz”, “Abre a janela”, “Nada Além”. No palco, junto com Tuca Andrada estarão cinco músicos convidados. Nos poucos diálogos com a plateia, Tuca fará menção de uma época, da importância de Orlando Silva para a música brasileira e de como ele influenciou toda uma geração, incluindo Lúcio Alves, Ciro Monteiro, João Gilberto e Caetano Veloso.

– O cara gravou tudo de melhor. Estou contente por prestar essa homenagem e mostrar o Orlando pelos olhos do Tuca. Esse show é uma demonstração de paixão pelo Brasil, de amor pelo nosso país. Em um momento em que estamos precisando muito disso – diz Tuca Andrada, que está no elenco de “A Lei do Amor”, novela das 21h da Rede Globo.

Em 2004, Tuca Andrada estreou o espetáculo teatral “Orlando Silva – O cantor das multidões”, que fez grande sucesso. Por mais de 3 anos, viajou em turnê por mais de 40 cidades e foi visto por cerca de 300.000 pessoas, com temporadas prorrogadas no Rio e em São Paulo. A montagem mesclava sucessos do músico com momentos importantes de sua história, como os anos dourados vividos na Rádio Nacional. Desta vez, a ênfase está na obra, mas Tuca Andrada lembra que não interpreta Orlando Silva.

– No palco, não é um personagem, sou eu mesmo cantando. É quase um “Orlando por Tuca”, uma homenagem. A ideia é resgatar a obra dele para o público adulto e apresentá-la aos mais jovens, que geralmente não conhecem seu trabalho, ou não sabem algumas músicas suas de grande sucesso – explica o ator.

Diretora artística do espetáculo, Inês Viana é fã do Cantor das Multidões e não poupa elogios à obra.

– Orlando Silva foi ídolo absoluto de uma época, e que deveria estar até hoje sendo homenageado junto à Frank Sinatra, Billie Holiday e Edith Piaf, só para citar outros gênios nascidos em 1915, mesmo ano que Orlando nasceu –, diz Inez.

Tuca Andrada defende que, com seu estilo peculiar, Orlando Silva proporcionou uma revolução na Música Popular Brasileira.

– Naquela época, havia dois tipos de cantores: os que tinham grande potência vocal e os que cantavam de modo mais interpretativo. Orlando tinha as duas qualidades e um estilo próprio, com uma carioquice grande e uma brejeirice que chamaram a atenção de todos, acostumados com cantores mais quadrados – afirma Tuca. – Brincava com as notas e com as orquestras de um modo que todo mundo achava que daria errado, mas ele não se perdia. Inaugurou um estilo, uma nova maneira de cantar.

Orlando Silva não é apenas mais um grande cantor brasileiro, ele é um divisor de águas dentro da MPB. Perdeu o pai cedo, vitimado pela gripe espanhola e logo teve que começar a trabalhar para o sustento da família. Já nessa época era conhecido pelos vizinhos e amigos por sua voz ímpar e sempre foi incentivado a tentar a carreira no rádio. Foi descoberto pelo compositor Bororó, nos corredores da Radio Cajuti, que imediatamente o apresentou a Francisco Alves que impressionado com a sua voz resolveu lança-lo. Foi sucesso imediato e a cada canção lançada na sua voz seu prestígio aumentava. Era uma mistura de Francisco Alves e Silvio Caldas, os dois grandes nomes da época, mas imprimia um estilo próprio que encantava as plateias. É reconhecido não só como um excelente cantor, mas como um criador dentro da musica brasileira. Todas as gerações de cantores depois dele foram influenciadas pelo seu canto e por sua força interpretativa, incluindo Lúcio Alves, Ciro Monteiro, João Gilberto, Caetano Veloso e se pode encontrar ecos de sua arte até hoje em dia. Orlando Silva nasceu no Engenho de Dentro e morou boa parte da sua vida no Meier. Próximo dali, no Cachambi, existe a Praça Orlando Silva.

– Nós somos um país maravilhoso e temos um povo com múltiplos talentos, que precisa conhecer a sua história para se orgulhar dela. Orlando Silva é parte disso – afirma o ator.

Roteiro musical do show “Orlando Silva – Nada Além”

Pour Vous Madame – Erastótenes Frasão e Cristóvão de Alencar

Cidade Brinquedo – Silvino Neto e Plínio Bretas

A Jardineira – Benedito Lacerda e Humberto Porto

Abre a Janela – Arlindo Marques Junior e Roberto Roberti

Preconceito – Marino Pinto e Wilson Batista

Curare – Bororó

Sertaneja – Rene Bitencourt

Magoas de caboclo – J. Cascata e Leonel Azevedo

Lábios que beijei – J. Cascata e Leonel Azevedo

Carinhoso – João de Barro e Pixinguinha

Súplica – Deo, Jose Marcilio e Otavio Gabus Mendes

Nada Além – Custódio Mesquita e Mário Lago

Meu consolo é você – Nassara e Roberto Martins

Rosa – Otavio de Souza e Pixinguinha

Dama do Cabaré – Noel Rosa

Errei Erramos – Ataulfo Alves

Aos pés da cruz – Marino Pinto e Zé da Zilda

Atire a primeira Pedra – Ataulfo Alves e Mario Lago

Alegria – Assis Valente e Durval Maia

Céu Moreno – Uriel Lourival

Nada Além – Custódio Mesquita e Mario Lago

Ficha Técnica

Intérprete: Tuca Andrada

Direção Musical: Marcelo Alonso Neves

Direção Artística: Inez Viana

Direção de Produção: Claudia Marques

Roteiro: Fabrício Branco

Músicos: Berval Moraes (contra baixo), João Bittencourt (piano e acordeon), Cassius Theperson (bateria), Caio Cezar Sitonio (violão) e Rodrigo Revelles (sax alto e flautas)

Direção de Arte: Claudia Marques

Iluminação: Ana Luzia Molinari De Simoni

Assessoria de Imprensa: Ney Motta

Realização: Fábrica de Eventos

Serviço

Show “Orlando Silva – Nada Além”

Local: Centro Cultural João Nogueira – Imperator. Rua Dias da Cruz, 170, Meier, RJ

Informações: (21) 2597-3897 ou 2178-2103

Dias 11 a 27 de novembro. Sextas e sábados às 21h e domingos às 19:30h

(Não haverá apresentação no dia 20 de novembro)

Ingressos: R$50 (plateia) e R$40 (balcão)

Direito a Meia Entrada (mediante apresentação de comprovante): pessoas com mais de 60 anos, estudantes, jovens pertencentes a família de baixa renda, pessoas com deficiência e seu acompanhante, menores de 21 anos, professores e profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino, moradores e pessoas nascidas na cidade do Rio de Janeiro.

Compra online: https://www.ingressorapido.com.br/local.aspx?ID=4924

Capacidade de público: 642 pessoas

Gênero: MPB

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Teaser do show (03’:54”): https://vimeo.com/161041588/51974cdbe1

Show completo (66’:03”): https://vimeo.com/169350784