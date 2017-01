“O KRAV MAGA tira você de uma situação de risco”- explica o Mestre Demara no Mackenzie

Sentir-se autoconfiante, reconhecer um ambiente hostil, ficar mais atento, ter bom condicionamento e principalmente, saber se defender. Estes são alguns dos benefícios do KRAV MAGA, defesa pessoal utilizada pelo exército israelense, oferecida no Dojô Arashi Ryu, no Sport Club Mackenzie. Frisando que o objetivo não é ensinar o aluno a brigar, o presidente da Associação Brasileira de KRAV MAGA e KAPAP diz que com treinamento constante a pessoa pode evitar agressões.

– O treinamento é muito psicológico. Você pode ser agredido por faca, pedra, pedaço de pau e com a mente condicionada, vai saber se defender, porém não ensinamos o aluno a ficar valente, a agredir, nosso interesse é a pessoa ganhar a melhor coisa que existe: a auto confiança – explica Alexandre Demara, Mestre de Krav Maga Faixa Preta 4º Dan.

Em visita ao Dojô o Mestre Alexandre fez algumas demonstrações, ao lado do Mestre Faustino, que coordena os cursos de KRAV MAGA e HAPKIDO no Dojô Arashi Ryu no clube do Méier, mostrando como desarmar um elemento portando facas e até pistolas, mas é necessário anos de treinamento.

– Claro! O que demonstramos aqui são as técnicas, apenas alguns graduados tem esta condição, mas vale frisar que o KRAV MAGA vem sendo muito procurado pelas pessoas devido a grande violência. Com o treinamento a pessoa sente-se mais segura e é uma luta bem eficiente. O aluno ganha também condicionamento físico pois trabalhamos alongamento, respiração, flexão, abdominais, mas evidente que de acordo com o limite de cada um – esclarece o Mestre José Luiz Faustino, 1º Dan de Hapkido, Faixa azul, ponta marrom, Instrutor Nível A de Krav Magá.

Contabilizando alunos dos 8 aos 70 anos, dentre homens e mulheres, tanto o Mestre Demara, quanto o Mestre Faustino fazem questão de ressaltar a característica de congregar, socializar os alunos, evitando disputas, tanto que não há campeonatos de KRAV MAGA.

– É proibido, porque é uma defesa pessoal, portanto não existe regra, não existe dogma, não existe norma. Reagir tem consequências, não reagir também. Desta forma, pode ter certeza que vindo treinar conosco você vai ter condição de sair de uma situação de risco. Bem a grosso modo a filosofia do KRAV MAGA é: “voltar respirando para casa” – finaliza O Mestre Alexandre Demara, Presidente da Associação KRAV MAGA KAPAP, e graduado também em judô, karate, capoeira e combato.

Aulas DE KRAV MAGA KAPAP e HAPKIDO. sPORT Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Informações: Mestre Faustino: 98283-0766 (whatsapp) ou 2269-0082