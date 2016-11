Off-flavors: aprendendo a identificar os “defeitinhos” da cerveja

O Al-Farabi, reduto de cultura plural e gastronomia, no corredor cultural, no Centro do Rio, tem sua agenda sempre aberta para boas iniciativas.

O evento da vez é o Curso de Gestão Sensorial, organizado pela ACervA Carioca, Associação de Cervejeiros Artesanais do Rio de Janeiro, fundada há exatos dez anos e cuja função é difundir o hobby e a cultura cervejeira, o curso será ministrado por Rafael Reis, cervejeiro caseiro, sommelier de cerveja é pós-graduado em tecnologia cervejeira e professor do curso de cerveja na Academia do Barbante e na disciplina Análise Sensorial de Cerveja no Centro Universitário UNIBH.

O público-alvo são os cervejeiros artesanais que desejam aprofundar seus conhecimentos nessa arte, pois segundo Rafael, mais que se concentrar nas qualidades da cerveja, nas nuances e características, entendidas como “on-flavors”, o bom cervejeiro deve estar apto a identificar e controlar os “defeitos” do produto, conhecidos como “off-flavors”, que são atributos sensoriais formados a partir de reações químicas e microbiológicas nos processos de fabricação, envazamento, distribuição ou armazenamento da cerveja.

Serviço:

Curso de Gestão Sensorial

Dias: 12 e 13 de novembro. Das 08 às 12 h.

Valor: R$ 340,00 (associados ACervA Carioca) R$ 390,00 (não associados)

Para mais informações sobre a inscrição:

diretoria@acervacarioca.com.br