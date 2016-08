Olimpíadas no Rio com gostinho Japonês: Yumê lança feijoada oriental para homenagear um dos pratos preferidos dos Cariocas.

Ocasiões especiais pedem sabores especiais. Não poderia ser diferente nas Olimpíadas Rio 2016, que esse ano trazem ao Rio de Janeiro uma média de 400 mil turistas do mundo inteiro, que irão transformar a cidade na capital mundial do esporte de alta performance.

Pensando nisso, o contemporâneo japonês Yumê, localizado num belo casarão tombado pelo patrimônio histórico no bairro do Horto, no Jardim Botânico, resolveu homenagear um dos pratos prediletos dos cariocas, a feijoada, e lançar uma deliciosa versão oriental, que combina perfeitamente para esse período de torcida com os amigos, família e turismo na cidade.

A feijoada oriental segue a nossa receita tradicional até onde é possível; nos acompanhamentos, farofa de gergelim torrado, couve crocante e manga em tiras dão sabor especial ao caldo.

Partindo do Brasil para o Japão, ingredientes orientais como, lula, camarão, polvo e cavaquinha, tomam o lugar das carnes e linguiças. Ingredientes legitimamente japoneses como feijão azuki, feijão moyashi, feijão bola verde, haddok inatura, missô e katsuobushi dão a base do prato. Para completar, acelga japonesa, arroz gohan, nirá, mandiopan e salada quente de cogumelos shiitake e shimeji.

E como todo bom prato pede uma harmonização perfeita, a caipirinha não poderia ficar de fora. Na versão do Yumê, ela é feita com Saquê e promete fechar com chave de ouro essa experiência gastronômica, que será inesquecível.

A feijoada oriental será servida nos finais de semana (sábado e domingo _ período Olimpíada) R$ 120 por pessoa.

Crédito Rio ArtCom

Serviço Yumê

Endereço: Rua Pacheco Leão nº 758 – Jardim Botânico – RJ

Telefone: 3205-7321

Horário de funcionamento: Segundas das 12h a 00h; Terças, quartas e quintas das 12h as 01h, Sextas e Sábados de 12h as 02h e Domingos de 12h a 00h

Cartões de débito e crédito: Todos

Estacionamento terceirizado: R$ 15,00

Entrega em domicílio por toda Zona Sul

www.yumekin.com