Os anos 80 e 90 estão de volta na NOITE do FLASH BACK no Mackenzie

O sábado, 28 de janeiro, vai ser divertido e de volta aos sucessos dos anos 80 e 90 graças a NOITE DO FLASH BACK, no Mackenzie do Méier (tel: 2269-0082).

Com telões, show de luzes e som poderoso o DJ Sérgio França vai agitar o público com sucessos de Madonna, Legião, A-Ha, Paralamas, Cindy Lauper, Eraser e muito mais, com a participação do DJ Marback.

– Felizmente já é um evento comentado e aguardado pela galera! Porque é divertido, com segurança, familiar e feito com muito carinho. E aumentamos a potência e a tecnologia de nosso equipamento para o público dançar mais ainda – lembra o DJ França

SERVIÇO

NOITE DO FLASH BACK– 28/01, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso até 16h de 28/01: R$15,00 / Na hora: R$ 20,00