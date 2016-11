Pagode do Mackenzie estreia domingo com Marco Guimarães

Ricardo Albuquerque

A partir deste domingo, 27 de novembro, o Sport Club Mackenzie promove uma roda de samba, comandada pelo cantor e violonista Marco Guimarães, acompanhado de um grupo de grandes ritmistas para o público sambar sem parar.

– Vamos apresentar músicas dos baluartes, dos grandes compositores e grupos do pagode. Além disso sempre tem aqueles amigos que dão uma canja vai ser pura diversão – adianta Marco Guimarães.

A partir das 16h a Roda de Samba agita o confortável Salão Vermelho do Mackenzie, com fãs do pagode, levando todos os estilos ao clube do Méier.

– Este é um dos nossos objetivos, fazer do Mackenzie uma casa democrática, com todos os estilos musicais e tipos de eventos. Venham passar um dia conosco, conhecer e se associar ao nosso clube – convida o presidente Marcelo Oliveira

DAMAS GRÁTIS.

Pagode do MACKENZIE-Domingo, 27 de novembro, 16h às 20h. Ingressos a partir de R$ 10,00

Informações 2269-0082 / 3546-6068