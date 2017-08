Parque das Ruínas recebe evento de moda, arte e gastronomia

No próximo sábado, 29, o principal ponto turístico de Santa Teresa será palco de muita música, arte, moda e gastronomia. O Parque das Ruínas recebe a quarta edição da Santa Mix Feira, que vem trazendo os mais novos nomes do mercado da moda e da cultura carioca.

Sendo uma das principais feiras de economia criativa e de transversalidade de gêneros, a Santa Mix integra arte, cultura, gastronomia e muita moda. O evento conta com a presença de marcas gastronomicas como Hagar, Gelados da Tribo, Los Burriteiros e Sucos Raízes, além disso, muita comida vegana e empreendedores de moda e arte independentes. A cervejaria alemã Wieninger, também confirmou presença.

A música fica por conta da Dj e Cantora Juju Gomes, a Banda Trejeitos e da cantor Rogério Guimarães, que irá levar muita MPB para o entardecer no parque.

A criançada também poderá desfrutar de oficinas e atividades culturais com o cantinho do teatro. A feira também terá um espaço zen com massagens e caricaturas ao vivo.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e do Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas.

Venha desfrutar dessa mistura de ideias e empreendedorismo!

SERVIÇO

Santa Mix

Data: 29/07

Local: Parque das Ruínas

Horário: 10h às 18h

Entrada Franca.

https://www.facebook.com/events/435581273489915

Crédito da foto: Alessandra Coelho