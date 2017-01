Peixes e frutos do mar para Iemanjá

Restaurantes oferecem sugestões especiais para celebrar o dia 2 de fevereiro



No dia 02 de fevereiro é comemorado o dia do orixá mais querido do Brasil: Iemanjá, cujo nome deriva da contração da expressão em yoruba Yèyé omo ejá (“Mãe cujos filhos são peixes”) ou simplesmente Yemanjá em referência a um rio homônimo cultuado nos primórdios do culto deste orixá. A rainha do mar, como também é conhecida, conta com um grande número de devotos, que fazem questão de homenageá-la nesse dia especial, com oferendas, banhos de alfazema, música afro-brasileira e danças.

A maior festa em sua homenagem acontece na Bahia, mais especificamente na praia do Rio Vermelho, onde a tradição já soma diversos anos e foi eternizada em uma canção de Dorival Caymmi, que diz: “Chegou, chegou, chegou/ Afinal que o dia dela chegou/ Dia dois de fevereiro/ Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro/ A saudar

Iemanjá”.

Mas a celebração não é exclusiva dos baianos e se espalha por diversas praias brasileiras. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente… Restaurantes da cidade oferecem sugestões deliciosas para quem deseja comemorar a data consumindo o que vem de melhor do mar, abençoado por Iemanjá.

Localizado no Posto 6, em Copacabana, o Adega do Cesare é boa pedida para quem vai prestar sua homenagem à santa na praia mais famosa da cidade. Após enviar seu barquinho à Iemanjá, vá para o endereço e deguste pratos como o Cocktail de camarão (R$ 122), entrada fria com camarão cozido e descascado, acompanhado de creme preparado com maionese, creme de leite e ketchup, e enfeitado com limão, e Caldeirada de frutos do mar (R$ 148, serve até três pessoas), com mexilhão, camarão e peixe.

O restaurante Uh Lalá, no Leblon, também é uma boa aposta para quem sai da praia. A casa oferece grelhados na chapa para duas pessoas, como o Misto do mar nº1 (R$ 65 para uma pessoa e R$ 120 para duas pessoas), que reúne salmão, dourado, atum e bacalhau e o Misto do mar nº2 (R$ 65 para uma pessoa e R$ 120 para duas pessoas), com lula, polvo, camarão e dourado.

Debruçado sobre a praia Vermelha, na Urca, de frente para o Pão de Açúcar, o Terra Brasilis é outra sugestão que promete agradar os devotos de Iemanjá. A casa inclui no cardápio algumas novidades que vieram do mar para homenagear a santa. Entre os novos pratos estão o Ceviche de peixe com chips de batata doce (R$ 37), o Ceviche de camarão com chips de batata doce (R$ 39), as Patinhas de caranguejo com chutney de manga (R$ 30, com 8 unidades) e a Casquinha de caranguejo (R$ 20).

O japonês contemporâneo Yumê, no Jardim Botânico, abre seu espaço Zen, com teto retrátil e chão sobre um delicado lago de carpas, para a data especial e sugere a fresquíssima porção de ostras (R$ 48, com seis unidades), que vai à mesa servida em um lindo barquinho com gelo, em homenagem a Iemanjá.

No bistrô francês Guy, localizado em um casarão de dois andares no bucólico bairro do Jardim Botânico, a sugestão são os Crevettes ao Whisky (R$ 70), camarões grelhados servidos com purê de batatas e peras caramelizadas.

Mesmo longe da praia, a região Serrana também concentra devotos que não perderão a oportunidade de comemorar a data.

O Bistrot da Serra, em Araras, oferece aos comensais um delicioso ambiente que celebra a natureza, com uma linda árvore dentro do restaurante, um deck sobre o lago e o redor do bistrô todo fechado em vidro, que garante aos comensais uma apreciação plena da natureza local. Essa combinação é perfeita para celebrar o dia de Iemanjá, completado pelos saborosos Camarões VG grelhados com risoto de limão siciliano (R$ 89).

Serviço:

ADEGA DO CESARE

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n44 loja A e B, Copacabana, Rio de Janeiro

Telefone 2523-1429 – 2523-0467

Horário de funcionamento: De 11h às 01h

Cartões de crédito: Todos – Cartões de débito: Todos – Cartões de refeição: Todos Tíquetes: Todos

Entrega em domicílio por toda Zona Sul.

www.adegadocesare.com.br

UH LALÁ

Endereço: Rua Aristides Espínola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h. BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos

TERRA BRASILIS

Endereço: Praça General Tibúrcio s/n – Urca

Telefone: 2275-4651

Horário de funcionamento: Quilo – De segunda à sexta de 11h30 às 15h30 e sábados, domingos e feriados de 12h às 16h. À La carte – De domingo à quinta-feira de 11h30 às 23h30 e sexta e sábado às 00h30.

Cartões de crédito e débito: Todos

Cartões de refeição: Aceita somente Visa Vale e PlanVale.

www.restauranteterrabrasilis.c om.br

YUMÊ

Endereço: Rua Pacheco Leão nº 758 – Jardim Botânico – RJ

Telefone: 3205-7321

Número de Lugares: 120

Horário de funcionamento: Segundas das 12h a 00h; Terças, quartas e quintas das 12h as 01h, Sextas e Sábados de 12h as 02h e Domingos de 12h a 00h

Cartões de débito e crédito: Todos

Estacionamento terceirizado: R$ 15,00

Entrega em domicílio por toda Zona Sul

www.yumekin.com

GUY

Rua Fonte da Saudade, 187 – Lagoa – Rio de Janeiro

Telefone: 3549 8307 / 3529-8640

Funcionamento: De terça a quinta das 8h às 23h, Sexta, sábado e feriado das 8h à 00h e domingo das 8h às 21h

www.guyrestaurante.com.br

BISTROT DA SERRA

Estr. Bernardo Coutinho, 3575 – Araras, Petrópolis – RJ

Telefone: (24) 2225-1619

E-mail: correa.walace@gmail.com

Horário de funcionamento: de quinta-feira a domingo.

Feriados e datas comemorativas funciona em horários especiais