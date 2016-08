Pela primeira vez o Azumi abre as portas para almoço!

Após 27 anos, a casa recebe os clientes em horário diferenciado, oferecendo um cardápio muito especial

O tradicional e renomado Azumi, restaurante genuinamente japonês e familiar, localizado em Copacabana, na zona Sul do Rio, acaba de lançar, pela primeira vez em 27 anos, um cardápio executivo para o almoço.

Segundo Alissa Ohara que, junto com sua mãe Yumiko, cuida da parte gerencial e gastronômica do restaurante, a super novidade faz parte da preparação para as Olimpíadas na cidade. Elas, que acompanham de perto a imprensa nipônica, afirmam que a previsão é que o Rio receba cerca de 15 mil japoneses durante os jogos. “Estamos muito animados com esse novo projeto do Azumi e a ideia é também permitir que turistas, principalmente, os próprios japoneses venham conhecer nossos sabores, não só no jantar como no almoço também”, destaca.

As delícias do cardápio executivo – muito famoso e conhecido no Japão como Teishoku – foram planejadas cuidadosamente pela família Ohara e contemplam 13 opções, a partir do preço de R$ 50. A cada dia, a casa varia e escolhe três delas para o almoço, sempre com produtos muito frescos, com toda a qualidade já conhecida do restaurante.

Entre os pratos, que são servidos em charmosas caixinhas, estão: o Tempura Teishoku, composto por arroz, tempura, sopa, nimono, dashimaki e tsukemono; o Teishoku Sushi, com nigiri, makimono, sopa, kara age, dashimaki e tsukemono, o Yakisoba Teishoku, que leva sopa, yakisoba, nimono, dashimaki e tsukemono; e o Rice Curry, que inclui sopa, curry, nimono, tonkatsu, tsukemono e ovo. Sem dúvida, uma infinidade de sabores de dar água na boca.

O horário de funcionamento para o almoço é entre às 12:00 e 15:00, todos os dias. Aqueles que amam comida japonesa, independente das Olimpíadas, já podem comemorar o motivo a mais para curtir a casa e se render às delícias inesquecíveis da culinária japonesa.

Serviço especial

O Azumi oferece ainda o serviço de levar o cliente de volta para casa. Após o consumo de bebida alcoólica no restaurante, um funcionário leva o cliente em seu carro até a residência. Será cobrado apenas o valor do táxi de volta do funcionário. Além disso, o Azumi oferece o serviço de entrega em domicílio, por toda zona Sul.

SERVIÇO:

AZUMI (Copacabana – Rio de Janeiro)

Rua Ministro Viveiros de Castro, 127 – Copacabana

Telefones: (21) 2541-4294 / 2295-1098

Número de lugares: 70 lugares (9 lugares balcão sushi, 11 lugares balcão grelhados, 24 lugares salão mesa, 25 a 40 lugares Tatami)

Horário de funcionamento:

Segunda-feira a domingo, de 19h à 00h.

Sexta-feira e sábado encerra as atividades à 01h.

Almoço todos os dias, de 12h00 às 15h00

Aceitam cartões de crédito e débito.

Foto: Rio Art Com Comunicação

Ingrid Carvalho: Assessoria Rio Art Com

(21) 2173-1193 / (21)99996-2665