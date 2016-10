PLANTÃO DE NOTÍCIAS Sextas e Sábado de novembro Teatro Dos Grandes Atores

O Plantão de Notícias está de volta ao Rio de Janeiro, depois de quatro anos. Retorna à cidade onde nasceu com novas histórias sobre a imprensa brasileira.

A nova temporada começa nesta sexta/28 de outubro, no Teatro dos Grandes Atores, no Shopping Barra Square, na Barra.

As apresentações serão nas sextas e sábados de novembro, sempre às 23 horas, com o jornalista Maurício Menezes, o apresentador Edilson Silva e dos rádio-atores Hélio Junior e Sérgio Ricardo.

A nova temporada trás novas histórias dos bastidores da imprensa, gravações de rádio, vídeos com casos incríveis da TV e manchetes de jornais, de situações quase impossíveis de acreditar se não fossem na política brasileira, releases que envergonhariam qualquer estudante do colegial e matérias que todo mundo lê, mas não percebe o erro.

Haverá, ainda, simulações de situações vividas entre os jornalistas e personalidades que são notícias.

O texto é de Maurício Menezes, produção de Cris Pimentel e direção de Bruno Menezes. O show, que surgiu há 25 anos, durante a cobertura jornalística do seqüestro do publicitário Roberto Medina, está sempre sendo renovado, com novos causos da mídia e já percorreu teatros de todo o Brasil.

Os ingressos custam R$ 70,00, inteira e R$ 35,00, meia entrada. As postas são abertas às 21h30min e começa impreterivelmente às 23 horas. O show tem duração de 1h20m aproximadamente. A faixa etária é de 18 anos!

SERVIÇO:

Espetáculo Plantão de Notícias

Data: 27 e 28 de Novembro

Local: Teatro Dos Grandes Atores (Barra Square Shopping Ce.arantre – Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Horário: A partir das 21:30 – Apresentação as 23:00

Valores: R$ 70,00 – inteira e R$ 35,00 – meia entrada

Faixa Etária: 18 anos

Informações: (21) 3325-1645

Imprensa: Ricardo Araújo 21 983736735

