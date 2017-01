“Põe na Quentinha?” realiza ensaio geral neste sábado

Bloco que reúne talentos da gastronomia carioca está de volta, homenageando as mulheres

O “Põe Na Quentinha?” já começa os preparativos para o Carnaval. Neste sábado (28), o bloco famoso por misturar samba e gastronomia faz ensaio geral para o seu “desfile parado”, a partir das 13h, na Rua Conselheiro Saraiva (em frente ao bar Cine Botequim), Zona Portuária carioca.

Este ano, as mulheres serão homenageadas com o tema “Lugar de mulher é no boteco” e, como convidada especial, a cantora Dorina vai abrilhantar a roda de samba comandada por Makley Mattos e a Banda da Cozinha. O mestre de bateria Jorge Alexandre se apresenta com o grupo de batuqueiros que vai compor a Bateria da Cozinha, no baile de carnaval do bloco, em fevereiro. Nos intervalos, o DJ Rodrigo Doni agita o evento com o Baile da Cozinha.

Na já tradicional feira gastronômica, que este ano terá curadoria do colunista de bares Juarez Becoza, muitas opções de quitutes e bebidas preparadas pelos melhores bares, restaurantes e chefs do Rio, sempre a preços acessíveis. A edição contará com as barraquinhas do Empório Quintana, o bar dos sanduíches de mortadela do CADEG, do Sobrenatural, especializado em frutos do mar, da hamburgueria Ex-Touro, do Bar 28 – dos chefs Bruno Magalhães e Tiago Flores –, do Petit Paulette – do chef Paulo Barbosa, fundador do Aconchego Carioca –, além do Santo Jiló, com petiscos de raiz, do Riba, um dos pé-limpos mais concorridos do Leblon, do Arte dos Sabores Catering, da El Dog Linguiçaria – dos donos do tradicional Enchendo Linguiça – e do chef “embaixador” do bloco Frederic Monnier.

Para beber, o público terá como opção os drinks do Meza Bar, as cachaças artesanais do Devotos da Cachaça, os chopes especiais do Moto Cerva e as batidas do Omaracujá, além de muita cerveja gelada.

O “Põe na Quentinha?” tem apoio da Casa Maranguape e da Cerveja Amstel.

Ensaio geral do bloco “Põe na Quentinha?”

Data e horário: Sábado (28 de janeiro), das 13h às 21h

Entrada: Gratuita

Local: Rua Conselheiro Saraiva, 39 (em frente ao Cine Botequim) – Centro