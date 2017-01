Pool Me In a Festa! Temporada 2017 – Sábado,28 de Janeiro

Última Edição

No dia 28 de Janeiro será o grande encerramento da festa Pool Me In em 2017.

A sensação do verão retorna em grande estilo para agitar o ano de 2017 com várias edições. A Pool Me In, que é uma espécie de Leila Diniz em forma de festa, com mulheres e homens que curtem desfrutar de liberdade, realiza sua última edição no dia 28 de Janeiro.

Nas últimas edições, sem muito alarde na divulgação, a pool party aconteceu em locais secretos e teve lotação esgotada. A estratégia de não revelar o endereço é para conter a atitude repressora dos vizinhos.

— Todo mundo pode fazer festa com som alto até às 22h, mas as pessoas enlouquecem e tentam de todas as maneiras estragar o evento antes mesmo de começar. Por causa disso, a gente decidiu fixar um ponto de encontro, que leva o público até o local da festa gratuitamente — explica a produtora e idealizadora da Pool Me In, Suzana Trajano.

Festa Pool Me In, com direito a tchibuns, saltos ornamentais, drinks e vários DJs animando o dia numa mansão com piscina e uma grande área verde.

Line- Up:

* Beto Artista & Fernando Schlaepfer( Wake UP/ Funfarra & I HateFlash)

* Tucho & Rapha Fernandes ( Esbórnia)

* Bia Marques & Ingrid Nepomuceno (MEGAZORD da Putaria SURURU)

* Matheus Gaygher (Recalcada / MORTA)

* Suzykill ( Infame) & ANdré Nicolau

* Rapha Lima

* Ingrid & Roberto ( Quebrando a cena)

Serviço:

Data: 28 de Janeiro de 2017, Sábado às 15h até 22h

LOCAL: Mansão das Heras

Estrada do Açude nº 695 Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro.

TRANSPORTE:

A produção disponibiliza vans que farão os percursos :

SÃO CONRADO X LOCAL DA FESTA

TIJUCA X LOCAL DA FESTA

ALTO X LOCAL DA FESTA

Ambos à partir das 15h até as 23h.

Basta apresentar o ingresso ou e-mail de confirmação de compra no celular.

PONTOS DE ENCONTRO:

SÃO CONRADO – RUA JULIETA NIEMEYER ( ENTRE AS CONCESSIONÁRIAS NISSAN E HYUNDAI)

ALTO DA BOA VISTA, NA RUA AO LADO DOS BOMBEIROS (Rua Jornalista Guima).

TIJUCA – METRO URUGUAI – SAIDA A.

Valor: Ingressos antecipados – R$40 – http://even.tc/pool-me-in07

No dia – R$50.

Classificação: 18 anos