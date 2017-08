Praça in Rio Lagoa Beer & Truck chega na quinta edição com novas atrações e muita Gastronomia e Cerveja Artesanal 

Evento terá noite de blues, rock e folk, música baiana, Pop Rock, DJ, exposição de carros antigos para celebrar o Dia dos Pais e variedade de trucks de comida e bebida

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, o Praça in Rio Lagoa Beer & Truck, que acontece um vez por mês no Parque dos Patins, na Lagoa, e já faz parte da agenda cultural do Rio, chega na quinta edição com muitas novidades. Além dos trucks de comidas variadas e cervejas artesanais, a música também será mais uma vez destaque, e nessa edição com opções para todos os ritmos e gostos musicais.

Na primeira noite terá a apresentação do Wagner Ricciardo Blues & Rock Band com participação especial do guitarrista Léo Torresini, no sábado será a vez do DJ Rodrigo Loyola com a participação do violinista Diê e show com o cantor Max Fernandez com muito pop rock e músicas do Legião Urbana, Frejat, Jon Bon Jovi, entre outras. No domingo, último dia do evento, será a apresentação do Chamelamelá, que vai trazer muita animação com músicas baianas conhecidas do grande público. E como é dia dos pais, uma exposição de carros antigos da Low Bugs vai levar para o Parque dos Patins muitos fuscas, brasílias, kombis, karmann ghia, entre outros.

A gastronomia e as cervejas artesanais estarão bem representadas! Para começar os hambúrgueres artesanais do The Titans, as pedidas são: Poseidon – pão especial, burguer artesanal, queijo cheddar, bacon crispy e molho (R$ 20,00), Réia – pão especial, burguer vegetariano sem adição de soja, preparado exclusivamente com legumes, creme de ricota, folhas verdes, cebola e vinagrete de maçã ( R$25,00) e Trilogia Titans – pães especiais na composição de 3 mini hambúrgueres de Cronos (pão especial, burguer artesanal, queijo derretido, cebola caramelizada, chutney de abacaxi e maionese de bacon), Zeus (pão especial, burguer artesanal, queijo derretido, gomos de linguiça calabresa mineira, molho à campanha e maionese verde) e Poseidon (R$ 25,00). Outra opção para quem procura hambúrguer são os da Plano B, que também irá oferecer versão Vegana. As opções são: Classic Angus – Hambúrguer Angus, barbecue de goiabada, queijo cheddar, cebola caramelizada e pão artesanal barbecue (R$ 23,00), Sanduíche Vegano – Cartoccio de cogumelos, baguete vegana, mix de pimentões com ervas e maionese de castanha (R$ 25,00). E para quem gosta de experimentar um pouco de tudo, a Sliders – Variações de 4 mini burgers (black, baby, classic e modest – R$ 35,00).

A Casa da Picanha irá oferecer delícias como o Burger Costela (hambúrguer costela angus 200g, queijo Gruyére derretido, bacon, molho barbecue e pão gourmet – R$ 26,09), Burger Picanha (hambúrguer de picanha angus 200g, queijo Gruyére derretido, alface, tomate, molho artesanal e pão gourmet – R$ 26,00), batata cowntry (rústicas, fritas e crocantes preparadas com 0% de óleo – R$ 15,09) e Picanha em fatias e batata cowntry (300g do corte mais nobre da picanha acompanhado de batata Crowley e molho artesanal do chef – R$ 45,00). A TMJ Burguer oferece pães para a escolha do cliente: tradicional, pimenta, australiano, manjericão e ervas e alho. Vale experimentar o ‘Já É’ (blend de carne bovina, muçarela, bacon, picles japonês, ketchup de goiaba, maionese caseira e chicichurri – R$ 24,00). A Namur terá cones de batata frita com Wasabi, mel e mostarda, alho e alecrim, entre outros sabores (R$ 15,00).

E claro, as cervejas artesanais também são destaque! Para começar a pedida é a OPA (American Pale Ale com malte e refrescante com sabor cítrico – R$ 12,00 – 300 ml), da Dark Beer. Já a Confraria Paulistana irá oferecer Chope Paulistânia Puro Malte (R$ 10,00 – 300ml) e Chope Paulistânia Session IPA (R$ 18,00 – 500ml). A Quattro Amici Cervejaria aposta no Chopp American IPA (R$ 13,00 – 300 ml) e American IPA e Red Ale (R$ 20,00 – garrafa). A Therezópolis também estará presente com o Chopp Therezópolis (1 por R$ 10,00, 2 por R$ 18,00).

O truck da BrewBusZ terá seis torneiras de chopp, vale destacar: Pilsen Roter (R$ 10,00 – 300 ml), Summer Roter (R$ 20,00 – 500 ml) e Irish Dry-Stout (R$ 15,00 – 300 ml). A cervejaria ainda oferece a Dog Beer, a primeira cerveja canina do Brasil, um petisco líquido com base de malte, não alcoólica e nem gaseificada, nos sabores frango e carne (R$ 12,00). A Cervejaria Capa Preta terá a Diesel Double India Pale Ale, Plata O Plomo Cascadian Dark Ale, Tropical Blonde American Cream Ale, Melon Collie IPA India, entre outras (R$ 12,00 e 24,00). A Backer Beer terá IPA com laranja (R$ 15,00 300 ml) e Imperial Red (R$ 23,00 – 500ml). A Primata Cerveja Artesanal terá Chopp Maracupilsen, Belgian Blond, Weiss. IPA (preços entre R$ 12,00 e R$ 18,00 – 300 ml e 500 ml) e a Matoso Beer Chopp English Pale Ale (R$ 12,00 – copo 300 ml), chopp Pilsen e Weiss (R$ 10,00 – copo 300 ml).

Quem ama doce, a Vida Boa Churros Gourmet irá oferecer churros tradicional de doce de leite uruguaio, brigadeiro belga, brigadeiro belga de paçoca e churros gourmet ‘Casa da Vovó’ ( belga com granulado belga) e ‘Roda de Amigos’ (brigadeiro belga de paçoca com kit kat), preços entre R$10,00 e R$ 24,00. A Espaço de Minas terá doce de leite Viçosa (R$ 20,00), goiabada Zélia (R$ 30,00) e queijo minas Serra da Canastra (R$ 25,00) e provolone desidratado (R$ 30,00).

Participantes:

Titans

Dark Beer

Confraria Paulistana

Quattro Amici Cervejaria

BrewBusZ

Capa Preta

Casa da Picanha

Vida Boa Churros Gourmet

Backer Beer

Therezópolis

Plano B

Patifaria Food Truck

Matoso Beer

Espaço de Minas

TMJ Burguer

Zé Beer Cerveja

Primata Cerveja Artesanal

Namur

SHOWS

Dia 11/08 – Wagner Ricciardi Blues & Rock Band – 20:00

Dia 12/08 – Max Fernandez – 15:00 e DJ Rodrigo Loyola com participação do violinista Diê

Dia 13/08 – Chamelamelá – 17:00hr

Horários:

Dia 11/08 – 18h às 23h

Dia 12/08 – 12h às 23h

Dia 13/08 – 12h às 23h

Endereço: Parque dos Patins – Lagoa (Avenida Borges de Medeiros, s/n – próximo ao Jockey Club)

Entrada gratuita e estacionamento no local