PRIMAVERA INSPIRA YUMÊ A CRIAR O MENU SHINRAI

Com o significado de ‘menu confiança’, a novidade é elaborada pelos três chefs da casa e reunirá uma sequência de 10 pratos surpresa para os clientes

No dicionário japonês, Shinrai quer dizer confiança. Para o Yumê, que ocupa um belíssimo casarão tombado pelo Patrimônio Histórico no Jardim Botânico e é considerado um dos melhores restaurantes japoneses do Rio, nenhuma palavra poderia expressar melhor o nome do novo menu degustação da casa, inspirado na primavera.

Isso porque o menu Shinrai, como é chamado, significa confiança e funcionará como uma surpresa para os clientes. Será elaborado pelas mãos dos talentosíssimos e experientes chefs do restaurante. Francisco Alves, Edvan Medeiros e Jefferson Pacheco, que comandam há 10 anos as panelas do Yumê, têm bagagem de sobra para surpreender e encantar, mais uma vez, o paladar dos comensais.

A novidade, que será servida todas as quintas-feiras e funcionará como um menu degustação, ou seja, servido em porções um pouco menores, vai contar com, nada mais, nada menos, que uma sequência de 10 pratos, os quais vão reunir um delicioso mix das grandes especialidades e sucessos do Yumê, como o nori de manga com ova de salmão ou a lula recheada com shimeji, manjericão e queijo de búfala.

O valor será R$ 260,00 por pessoa. Os chefs também, claro, terão todo o cuidado prévio de perguntar e respeitar as restrições alimentares dos comensais, se for necessário, para não causar nenhum desconforto. “Iremos em cada mesa, antes, para conversar com os clientes e saber suas preferências e restrições. Mas estamos muito animados com essa novidade na casa e esperamos que os clientes se divirtam e aproveitem. Queremos causar a expectativa da surpresa e o prazer no momento da apreciação, com o explodir de sabores, de toda a qualidade já conhecida do Yumê. Será muito bacana!” – destaca Jefferson Pacheco, um dos chefs da casa.

Com esse suspense gostoso, vai ser difícil segurar a ansiedade para conhecer e confiar, de olhos fechados, em mais essa empreitada gastronômica do restaurante.

Foto Divulgação Rio ArtCom: Algumas sugestões que podem ser servidas

SERVIÇO YUMÊ

ENDEREÇO:: RUA PACHECO LEÃO 758 JARDIM BOTÂNICO – HORTO

TELEFONE:: 3205-7322/3205-7321/2113-9131/99124-1632

NÚMERO DE LUGARES:: 160

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:: SEGUNDA: ALMOÇO DE 12:00 ÀS 16:00 e JANTAR DE 18:00 ÀS 00:00 _ TERÇA A QUINTA: ALMOÇO DE 12:00 ÀS 16:00 _ JANTAR DE 18:00 ÀS 01:00 _SEXTA E SÁBADO: 12:00 ÀS 02:00 _ DOMINGO : 12:00 ÀS 00:00

CARTÕES DE CRÉDITO ::TODOS

CARTÕES DE DÉBITO:: TODOS

ESTACIONAMENTO:: MANOBRISTA VALLET – R$ 18

ACEITA QUE O CLIENTE LEVE SEU PRÓPRIO VINHO? SIM

COBRA TAXA DE ROLHA? R$ NACIONAL E IMPORTADO? 45,00 / 60,00

ENTREGA EM DOMICÍLIO

SITE:: WWW.YUMEKIN.COM

ABERTO EM QUE ANO EM 2005