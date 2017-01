NOITE do FLASH BACK de 2017 estreia com novidades no Mackenzie

Ricardo Albuquerque

Começou o ano e a festa continua no Sport Club Mackenzie (Tel: 2269-0082). E assim a NOITE DO FLASH BACK, sábado, 14 de janeiro, abre 2017 mais agitada do que nunca!

– A proposta para 2017 é um Flashback anos 70, 80 e 90 ‘nervoso’, ‘turbinado’, com nova iluminação, som e muitas surpresas que virão por aí. O clima e bastante familiar, uma grande festa e o público se diverte bastante, cantando e dançando do início ao fim – exalta o DJ Sérgio França

Com telão e som poderoso tendo DJ Marback ao seu lado o DJ França (foto) vai relembrar sucessos de Michael Jackson, RPM, Village People, Madonna e outros grandes sucessos das pistas que agitam até hoje.

SERVIÇO

NOITE DO FLASH BACK– 14/01, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082/3546-6068 – Ingresso até 16h de 14/01: R$15,00 / Na hora: R$ 20,00