PRIMEIRO ENSAIO DE COMUNIDADE PARA O CARNAVAL 2017 NESTA QUINTA-FEIRA

A União da Ilha do Governador irá realizar seu primeiro ensaio de comunidade rumo ao Carnaval 2017, nesta quinta-feira (3), a partir das 20h, em sua quadra. A diretoria conta com a presença de todos os componentes para dar início aos trabalhos em grande estilo.

Vale lembrar que os ensaios de comunidade, que serão coordenados pelo diretor de carnaval, Wilsinho, irão acontecer todas às quartas-feiras. Com exceção do ensaio desta semana, que por respeito ao dia de finados amanhã, será realizado na quinta-feira.

Dois dias depois, no sábado, a agremiação insulana promoverá em sua quadra, a festa de apresentação dos protótipos e o ensaio comercial com o samba de 2017.

A quadra da União da Ilha fica localizada na Estrada do Galeão 322, Cacuia, Ilha do Governador.