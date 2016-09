PROGRAMAÇÃO de SETEMBRO – Trapiche Gamboa

– TERÇA-FEIRA, 27/09, às 20h30

“RODA DE SAMBA E CHORO COM PAULÃO SETE CORDAS & CONVIDADOS”

O Trapiche Gamboa gosta de novidade e estreou nas terças de abril mais uma roda de samba única e exclusiva, sob o comando do craque do samba do Rio de Janeiro, o instrumentista, arranjador e produtor musical Paulão Sete Cordas. A “Roda de samba e choro com PAULÃO SETE CORDAS & Convidados” conta com uma selecionada escalação de cantores bambas convidados, contemplando vozes mais experientes e reconhecidas do gênero, no circuito carioca, e vozes de jovens artistas que, cada vez mais, com dedicação e boa recepção de público, se alçam no mercado dos bambas.

Já foram convidados os cantores Luiza Dionizio, Marquinhos China (grupo Tempero Carioca), Julio Estrela, Alice Passos, Elisa Addor, Ronaldo Gonçalves, Chico Alves, Leo Pereira, Wanderley Monteiro.

Paulão é natural da cidade do Rio, de família de músicos, foi criado no bairro do Jacarezinho, e desde menino teve estudos musicais tocando clarinete e posteriormente violão. Começou a sua carreira aos 20 anos de idade acompanhando o compositor Nelson Cavaquinho e depois participou de gravações e shows de vários sambistas do Rio de Janeiro. Foi diretor musical e arranjador de diversos shows e discos dos músicos da MPB como, Zeca Pagodinho, Wilson Moreira, Argemiro da Portela, Nei Lopes, Xangô da Mangueira, João Nogueira, Roberto Silva, Tia Surica e Cristina Buarque, entre outros e atualmente ainda participa como diretor musical de Zeca Pagodinho. Em seus vários anos de carreira, assinou a direção musical e os arranjos de diversos shows e discos de vários nomes da MPB, como Zeca Pagodinho, Wilson Moreira, Argemiro da Portela, Nei Lopes, Xangô da Mangueira, João Nogueira, Roberto Silva, Tia Surica e Cristina Buarque, entre muitos outros. Participou dos discos da Orquestra Pixinguinha e da Orquestra de Brasília. Um dos arranjadores preferidos de artistas como Nelson Sargento, Tantinho da Mangueira, Darcy da Mangueira, Babaú da Mangueira, Casquinha, Argemiro da Portel e Monarco, entre muitos outros, com os quais trabalhou em discos e em shows.

Couvert artístico: R$15 (lista amiga R$10). Livre. A casa abre às 18h30.

– QUARTA-FEIRA, 21/09, às 20h30

Roda de samba e choro “A GLORIOSA”, com PAULÃO SETE CORDAS

A GLORIOSA Roda de Samba é uma iniciativa da “Associação Cultural Arteiros da Gloria” representante do “Bloco Carnavalesco Arteiros da Gloria”, do músico PAULÃO 7 CORDAS e do Grupo de Samba “MESA DA DIRETORIA”, composto pelos músicos Andre Mendes (Violão 7 Cordas), Hudson Costa (cavaquinho), Arnaldinho (percussão), Edson Poeta (pandeiro), Luiz Carlos Presidente (surdo), Vidal (percussão), Jaber (percussão e voz), Rhe Guimarães e Julio Estrela (voz) e Henrique de Souza (percussão) sob a direção geral do Mestre Paulão 7 Cordas.

É uma roda que vem se consolidando como uma opção cultural musical e gastronômica em cada terceiro domingo do mês na Praça da feira Popular da Gloria, e após uma linda estreia no casarão em agosto, retorna ao Trapiche trazendo o melhor do samba, de Wilson Batista, Nelson Cavaquinho, Cartola, Candeia, Dona Ivone Lara, Geraldo Pereira, Noel Rosa, Toninho Geraes, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Nei Lopes, Wilson Moreira, João Nogueira, Nelson Sargento, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha e outros grandes compositores presentes no imaginário popular.

Edição única e exclusiva em comemoração ao aniversário do Paulão 7 Cordas, com convidados como o compositor e cantor Chico Alves e outras canjas surpresa.

Couvert artístico: R$20 (lista amiga R$15). Livre. A casa abre às 18h30.

– QUARTA-FEIRA, 28/09, às 20h30

Roda de samba do cantor MARQUINHOS DE OSWALDO CRUZ

Sambista com raízes no subúrbio carioca de Oswaldo Cruz, berço da Portela, Marcos Sampaio adotou o nome do bairro ao seu sobrenome artístico e desde cedo conviveu com bambas como Argemiro, Monarco, Alberto Lonato, Jair do Cavaquinho, Casquinha, Tia Doca eManacéia. Depois da sua estréia no casarão em uma noite de junho, Marquinhos de Oswaldo Cruz pela segunda vez traz a sua roda pro Trapiche Gamboa, garantindo muito partido alto, sambas de raiz e autorais e, pra fechar, sambas de roda convidando todo mundo pra vir “pra roda… mexer as cadeiras, vir sambar”.

Em sua discografia, tem lanç

ados os CDs “Uma Geografia Popular”, “Memórias de Minh´alma” e “Herança do samba”, com sambas de sua autoria e de compositores portelenses e muitos outros nomes consagrados. Tem composições gravadas por Paulinho Mocidade, Grupo Raça, Grupo Pirraça e Beth Carvalho, que registrou “Geografia Popular”, parceria sua com Arlindo Cruz e Edinho. Agitador cultural de forte ligação com o samba mais tradicional, com o desejo de manter viva a tradição do samba no subúrbio do Rio de Janeiro, reativou o movimento do “Pagode do Trem”, comemorado no “Dia Nacional do Samba” (02 de dezembro), e organizou movimentos como “Acorda Oswaldo Cruz”, “Quilombos do Samba”, “Samba de Raiz” e a “Semana Paulo da Portela”.

Couvert artístico: R$20 (lsta amiga: R$15). Livre. A casa abre às 18h30.

– QUINTAS-FEIRAS, 22 e 29/09, às 20h30

Tradicional roda de jongo, samba, maracatu e ijexás do grupo “RAZÕES AFRICANAS”

Composto pelas cantoras Lazir Sinval, Dely Monteiro e Luiza Marmello (também integrantes do consagrado grupo “Jongo da Serrinha” ao lado da Tia Maria do Jongo), músicos de mão cheia (Marcos Rum, Anderson Vilmar e Marcello Mattos – percussão, Rafael do Cavaco e Fábio Pereira – harmonia) e tambores que já guardam história, o grupo Razões Africanas garante há alguns anos as já tradicionais e contagiantes noites de quinta do Trapiche.

Eles promovem uma roda com muito jongo, ijexás, samba, maracatu e canções em língua africana, realizando um resgate e valorização da nossa cultura. É um encontro de vozes, sons e energias que vibram em torno do legado da Mãe África à nossa terra, carregado de encantamento e umbigada!

Na quinta 22, a noite conta também com o lançamento do livro Retrato: substantivo feminino, idealizado pelas artistas Laura Tamiana e Tatiana Devos Gentile, que, durante sete anos, em ação coletiva junto a mulheres de 13 a 95 anos das tradições do Cavalo Marinho (PE), Reinado (MG), Batuque de Umbigada (SP) e do Jongo (RJ), promoveram uma oficina de fotografia que registrasse as histórias, percepções, olhares e afetos de cada participante em sua comunidade e atividade cultural. O projeto também possibilitou a realização de intervenções artísticas pelo país (que ainda ocorrem acompanhando o lançamento do livro) e culminou na organização dos registros e a publicação do livro comemorativo. Participação de Tia Maria do Jongo, do tradicional grupo “Jongo da Serrinha”.

Couvert artístico: R$20 (lista amiga R$15). Livre. A casa abre às 18h30.

– SEXTA-FEIRA, 23/09, às 22h30

Roda de samba do grupo TEMPERO CARIOCA

Com mais de uma década de existência e formado por Agrião (pandeiro e voz), Evandro Lima (violão de 7 cordas), Marcelo Pizott (tan-tan e voz), Marquinho Basílio (surdo), Marquinho China (pandeiro e voz), Nelci Pelé (pandeiro e caixa) e Serginho Procópio (cavaco e voz), o Tempero Carioca é um autêntico representante do samba do Rio de Janeiro.

Tem como referência grandes nomes do gênero, como Noel Rosa, Cartola e Candeia, e mistura em seu repertório clássicos do samba de roda e de partido alto, além de composições de alguns de seus integrantes que já tiveram muitas de suas músicas gravadas por Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Mart’nália, entre outros. Com uma carreira consolidada, atuando em bares tradicionais da cidade, estão em fase de finalização do primeiro disco com sambas de autorais e também de compositores contemporâneos, consagrados e parceiros, como Arlindo Cruz, Sombrinha, Toninho Geraes e Toninho Nascimento.

Couvert artístico: R$30 (lista amiga para aniversariantes até as 16h pelo e-mail trapichegamboa@ig.com.br: R$25). 18 anos. A casa abre às 19h30.

– SEXTA-FEIRA, 30/09, às 22h30

Roda de samba do cantor EDUARDO GALLOTI com o GRUPO CENTELHA

O cantor, cavaquinista e compositor Eduardo Gallotti, junto ao Grupo Centelha, realiza uma roda de samba que já foi tradicional nas sextas-feiras da casa e vem garantindo o seu espaço em toda última sexta de cada mês, já desde 2015. É garantia de uma noite com o melhor do samba, tendo no repertório clássicos de ontem e de hoje, além de faixas que a memória incrível do experiente Gallotti resgata.

Gallotti é um importante nome do samba carioca e uma das personalidades que participaram e colaboraram ativamente da revitalização da Lapa, como bairro boêmio carioca, durante a década de 2000. Ele, com seu cavaquinho sempre em punho e sede de samba e boêmia, também foi fundador de várias rodas de samba tradicionais como a do “Candongueiro”, em Niterói; do “Sobrenatural” em Santa Teresa, do “Severina”, do bar “Emporium” e a do “Trapiche”, aqui no Rio de Janeiro. No Trapiche, “o samba sempre é forte e o couro comê”!

Couvert artístico: R$30 (lista amiga para aniversariantes até as 16h pelo e-mail trapichegamboa@ig.com.br: R$25). 18 anos. A casa abre às 19h30.

– SÁBADO, 24/09, às 22h30

Tradicional roda de samba do grupo GALOCANTÔ

Apontado como um dos grandes nomes do samba atual, desde o lançamento do seu 1º CD, o “Fina batucada”, há dez anos, o Galocantô há alguns anos comanda as rodas dos sábados do Trapiche com clássicos de sambistas consagrados, como Noel Rosa, Nei Lopes, Luiz Carlos da Vila, Wilson Moreira, Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro, Toninho Gerais e Trio Calafrio, além de canções do seu terceiro e recém lançado CD, o “Pano Verde”, dos seus outros álbuns, como a já famosa “Pão que alimenta” Edson Cortes, Binho Sá e Wantuir) e alguns sambas-enredo e MPB em arranjo de samba de que todos gostamos.

O grupo nasceu sob a influência de nomes do quilate de Candeia, D. Ivone Lara e Fundo de Quintal, entre outros, e é formado por Marcelo Correia (violão de 7 cordas), Pablo Amaral (cavaco), Edson Costa (percussão), Léo Costinha (percussão), Lula Matos (percussão) e Jorge André (percussão). Foi indicado ao “Prêmio Tim 2007” na categoria melhor grupo de samba, concorrendo com o consagrado Grupo Fundo de Quintal, e ao “Prémio da Música Brasileira” 2010 na categoria “Melhor grupo de samba”, com o álbum “Lirismo do Rio” reafirmando o trabalho autoral do grupo. Os shows do Galocantô sempre são uma grande oportunidade para se conhecer o que há de melhor na história do samba e do que chega nas rodas nos últimos tempos, sendo certeza de noite inesquecível.

Couvert artístico: R$30 (lista amiga para aniversariantes até as 16h pelo e-mail trapichegamboa@ig.com.br: R$25). 18 anos. A casa abre às 20h30.

—

Sobre a casa “Trapiche Gamboa”:

Situado no berço do samba, na Gamboa, entre a Pedra do Sal, a Ladeira do Valongo e o Largo da Prainha, entre o centro da cidade e o bairro da Saúde, o Trapiche Gamboa é um grande sobrado do século XIX (1857) e foi inaugurado como casa de shows em 2004. Ele se tornou um refúgio para o samba de roda (a mais autêntica forma de música brasileira) e consagrou-se como uma das maiores, mais bonitas e aprazíveis casas (de samba) da cidade. Importantes sambistas já passaram por lá e exímios músicos da nova safra do samba do Rio de Janeiro frequentemente realizam as magistrais rodas da casa.

A arquitetura de 1857 e com pé direito de 13 metros está conservada com piso original e parede de pedra revestida com óleo de baleia. Antes de abrigar a casa de samba, o sobrado era uma oficina mecânica.

Quem é do samba ou quer conhecê-lo melhor e mais de perto, seja carioca ou turista, deve visitar o Trapiche Gamboa, endereço de uma boa combinação de petiscos e de roda de samba como a dos antigos terreiros. No segundo andar, há ainda um mezanino onde é possível bater um papo com menos barulho. Já no terceiro andar, uma varanda oferece ar fresco com um barzinho à disposição. É bem aconchegante e convidativo.

Classificação da casa: durante a semana: livre | sextas e sábados: 18 anos.

Abertura da casa: segunda à quinta: 18h30 | sexta: 19h30 | sábado: 20h30.

Horários dos shows: segunda à quinta: 20h30 | sexta e sábado: 22h30.

Aceita cartões de crédito e débito.

Faz reservas de mesas (tels.: 2516 0868 / 2233 9276).

Capacidade: 250 pessoas

—

Promoções em todos os dias:

Até 00h: dose dupla de caipirinha e comprando cinco cervejas (600ml ou long neck), ganha mais uma.

Aniversariantes da semana (+ 01) não pagam couvert. É necessário apresentar a ID no caixa.

—

