‘Projeto Esperando’ da SBPR busca aliviar inquietações de gestantes

O momento da gestação pode ser mágico, porém muitas vezes inquietante e até angustiante. Desta forma a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), Tel: 2537-1115, está com inscrições abertas para atendimento em psicoterapia psicanalítica a gestantes.

O coordenador do “Projeto Esperando”, psicanalista José Francisco da Gama e Silva, explica que um dos objetivos, ao escutar as inquietações referentes aos bebês nos ventres das gestantes, é verificar o que sentem e pensam as grávidas e parceiros sobre o filho que está sendo gerado.

– Buscamos identificar e surpreender as fantasias como: o que sente e pensa o casal sobre o corpo da mulher em transformação; que emoções, sonhos, fantasias e temores rondam o parto; o que acontece nas relações íntimas e outras questões que estão em cena – destaca o Dr. José Francisco.

O “Projeto Esperando”, da Clínica Social da SBPRJ, busca através da psicoterapia psicanalítica, liberar a mãe de vivências traumáticas de seu passado remoto, permitindo que ela viva e sinta, profundamente, a beleza do momento presente.

Além disso, o contato com outras grávidas, no atendimento em grupo, oferece alívio quando elas percebem que suas incertezas e ansiedades são semelhantes.

Quanto ao tratamento a instituição analisa cada situação e o valor do pagamento é definido de acordo com as possibilidades financeiras de cada paciente.

SERVIÇO

SBPRJ – Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro – Rua David Campista, 80, no Humaitá, RJ. telefone 2537-1115.