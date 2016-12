Quinho do Salgueiro anima última feijoada de 2016 do “Amigos Sub 50” no Barril 8000 Méier

Ricardo Albuquerque

O ano passou e o grupo “AMIGOS SUB 50” multiplicou, por isso promove, domingo, 18 de dezembro, a partir das 14h, sua confraternização de final de ano regada de atrações.

Durante a farta feijoada ‘O Barril 8000’, Méier, recebe uma festa com o pagode do grupo FILHOS DA GUANABARA, participação e do cantor JÚNIOR PARENTE. E o fundador do grupo, Marcelo Maia, conta que o ‘grito de carnaval’ será com a Bateria do Bloco “Amigos Sub 50” e de sua Rainha PATRICIA BUM-BUM DE CRYSTAL. Para os organizadores um ano de conquistas, mas, o carnaval promete.

– Já estamos com o bloco organizado e regularizando junto a RIOTUR. Essa é nossa última feijoada de 2016 e o ‘Barril 8000’ do Méier é bem grande, confortável, portanto as famílias podem vir para fazer parte do grupo de amigos e comer à vontade a feijoada com preço único – convida o também fundador do grupo Pedrinho Fernandes (foto)

O DJ SERGIO FRANÇA vai animar a festa que terá como grande atração QUINHO DO SALGUEIRO cantando os grandes sambas-enredo da agremiação Tijucana e de outros compositores.

Feijoada “Amigos SUB 50” – Pagode com FILHOS DA GUANABARA e Junior Parente, DJ Sérgio França e Quinho da Portela. Domingo, 18 de dezembro, das 14h às 18h

BARRIL 8000, Méier– Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3153-7740. Almoço+shows: R$20,00

Ambiente Refrigerado