RESTAURANTES DO RIO HOMENAGEIAM FERIADO DE SÃO SEBASTIÃO

Pratos bem cariocas viram estrelas no cardápio para celebrar o dia do padroeiro da cidade maravilhosa

Dia 20 de janeiro é feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Nascido em Gália, atualmente França, por volta do ano 256 d.c., serviu como militar em Roma, na Itália, e foi perseguido quando descoberto que era cristão. Na época, o cristianismo era uma religião a ser combatida. Virou padroeiro do Rio quando Estácio de Sá veio expulsar os franceses e trouxe uma imagem do santo, que abençoava o exército português. Por conta disso, quando Estácio de Sá finalmente funda a cidade, dá o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1567.

Histórias à parte, de lá para cá a data se pauta como um feriado gostoso do mês de janeiro, que permite a cariocas e turistas aproveitarem mais um dia de descanso com o que há de melhor no verão da cidade.

Este ano, diversos restaurantes vão homenagear São Sebastião com opções que casam perfeitamente com o perfil do Rio, seja com petiscos e até mesmo com a tradicional feijoada.

No Adega do Cesare, por exemplo, que há 52 anos é tradição em Copacabana, a boa pedida será o maravilhoso Cozido da casa (R$ 98), servido às sextas-feiras. Composto por abóbora, repolho, batata doce e inglesa, aipim, cenoura, couve, costela suína, lombo suíno, paio, pé e orelha suínos, peito, pirão, feijão branco e banana, promete conquistar os comensais com sua fartura. Na data, durante o almoço, o sócio Adão Gomes, que é devoto de São Sebastião, vai presentear os clientes com medalhinhas do padroeiro. Quem vai perder?

Seguindo o roteiro do feriado, o Yumê, que ocupa um belo casarão tombado no Jardim Botânico e é considerado um dos melhores restaurantes japoneses do Rio, vai apostar nos seus espetinhos Yakitori. Práticos e deliciosos como a cidade homenageada, eles podem ser de frango (R$ 26), peixe (R$ 34) ou lula (R$ 34). Também tem o delicioso Camarão no espeto, que vem em oito unidades (R$ 78), além da Lagostinha Yakitori (R$ 44) e as super novidades da casa: os espetos de Shitake, Alho, Vieiras e Berinjela. Hum… sensacional!

Ainda dentro do cenário japonês, o tradicional Azumi, há 27 anos em Copacabana, onde é um verdadeiro pedacinho do Japão em terras cariocas, elegeu o Usuzukuri Misto (R$ 70) como prato a homenagear a data, já que esse, segundo a sócia da casa, Alissa Ohara, é um dos favoritos dos cariocas, verdadeiro sucesso unânime no restaurante. Leve e muito saboroso, o prato é ideal para o verão, composto por finas fatias de peixe branco ou salmão ao molho especial do Azumi. Promete ser dos deuses.

Tem ainda as opções do Uh Lalá, no Leblon, considerado um dos melhores buffets do Rio. Por lá, quem vai comandar o feriado é a tradicional Feijoada (R$ 99,80 – o quilo), que começará a ser servida todas as sextas-feiras e, com certeza, vai dar água na boca com seu arroz branco fresquinho, feijão bem temperado, carnes variadas, arroz branco, couve, laranja e aquela farofa caprichada.

Finalizando o roteiro, vem o Terra Brasilis e seu novo visual pós reforma, além da localização privilegiada, que encanta qualquer cliente: o restaurante é debruçado sobre a Praia Vermelha, na Urca, de frente para o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais do Rio. A casa traz novidades no cardápio criadas especialmente pelo chef Germano Silvestre: petiscos especiais como o Bolinho de feijoada com geleia de pimenta (R$ 20 – 4 unidades), Patinhas de caranguejo com chutney de Manga (R$ 30 – 8 unidades) e Torresminho de peixe com molho de alcaparras (R$ 40) são apenas alguns dos quais os comensais poderão se surpreender e se deliciar.

Com tantas opções saborosíssimas assim, o feriado promete não só homenagear São Sebastião como também o seu paladar. Aproveitem!

SERVIÇOS:

AZUMI

Rua Ministro Viveiros de Castro, 127 – Copacabana

Telefones 2541-4294/2295-1098

Número de lugares: 70 lugares (9 lugares balcão sushi, 11 lugares balcão grelhados, 24 lugares salão mesa, 25 a 40 lugares Tatami)

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, de 19h a meia noite. Sexta e sábado fecha a 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos.

Manobrista no local

PS: Curiosidade: LEI SECA

O Azumi oferece o serviço de levar o cliente de volta para casa. O cliente vai dirigindo seu carro, depois que ele consome bebida alcoolica, o funcionário da casa leva o cliente para a casa. Será cobrado apenas o valor do taxi de volta.

YUMÊ

Endereço: Rua Pacheco Leão nº 758 – Jardim Botânico – RJ

Telefone: 3205-7321

Número de Lugares: 120

Horário de funcionamento: Segundas das 12h a 00h; Terças, quartas e quintas das 12h as 01h, Sextas e Sábados de 12h as 02h e Domingos de 12h a 00h

Cartões de débito e crédito: Todos

Estacionamento terceirizado: R$ 15,00

Entrega em domicílio por toda Zona Sul

www.yumekin.com

UH LALÁ

Endereço: Rua Aristides Espínola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h. BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos

TERRA BRASILIS

Endereço: Praça General Tibúrcio s/n – Urca

Telefone: 2275-4651

Horário de funcionamento: Quilo – De segunda à sexta de 11h30 às 15h30 e sábados, domingos e feriados de 12h às 16h. À La carte – De domingo à quinta-feira de 11h30 às 23h30 e sexta e sábado às 00h30.

Cartões de crédito e débito: Todos

Cartões de refeição: Aceita somente Visa Vale e PlanVale.

www.restauranteterrabrasilis.c om.br

ADEGA DO CESARE

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n44 loja A e B, Copacabana, Rio de Janeiro

Telefone 2523-1429 – 2523-0467

Horário de funcionamento: De 11h às 01h

Cartões de crédito: Todos – Cartões de débito: Todos – Cartões de refeição: Todos Tíquetes: Todos

Entrega em domicílio por toda Zona Sul.

www.adegadocesare.com.br