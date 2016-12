RÉVEILLON 2017 NA REDE WINDSOR Com direito a queima de fogos no Windsor Barra

Existem várias formas de começar com o pé direito o Ano Novo e a Rede Windsor reuniram todas. Com o Buffet de tirar o fôlego, vista de frente para o mar com a queima de fogos, música ao vivo e o melhor champanhe para a virada.

A festa do Windsor Barra Hotel de Ano Novo esse ano terá o tema “Um Sáfari na África” com decoração inspirada nos principais elementos africanos. O luxuoso cardápio contará com 15 tipos de salada, pratos quentes, frios, sobremesas, open bar e ainda uma estação de sushi e sashimi. A banda Anjos da Noite agitará a festa com ritmos variados. E ainda, os convidados poderão assistir ao show da queima de fogos do hotel e na orla da Barra de Tijuca.

O menu é assinado pelo Chef Manoel Araújo que traz como destaque pratos quentes, como: o Carré de Cordeiro Grelhado com Geléia de Hortelã e o Mignonete de Filé ao Molho Bourguignonne, dentre outros. Sem falar, da criativa Cascata de Camarões VG – a estrela do buffet. No quesito frutos do mar, fica a dica do Bacalhau grelhado com lâmina de alho frito, Cavaquinha grelhada na manteiga de especiarias e Ostras com limão. Na ala de sobremesas sob o comando do Patisserier Ronaldo Rodrigues, vale mencionar a torta Ópera de Café, Choux au Praline e a torta de chocolate com nozes, dentre outras. Entre as bebidas incluídas, whisky 08 anos, vinhos chilenos e outras opções. Preço por pessoa sai por R$ 860. Crianças até cinco anos não pagam e as de 6 a 12 anos têm 50% de desconto. Para aqueles que forem comemorar a virada do ano em família, haverá uma equipe de recreadores no local para brincar com as crianças.

Já no primeiro dia do ano, o Windsor Barra oferece no restaurante café da manhã ao preço de R$80,00 + 10% por pessoa para aqueles que não estiverem hospedados. Outra boa pedida é o brunch com direito a uma taça de champanhe com o serviços de um farto buffet. O valor é de R$140,00 +10%.

O Windsor Marapendi, localizado em frente ao mar da Barra da Tijuca, vai preparar um jantar especial que contará com buffet completo e pacote de bebidas. As saladas são variadas e cada uma mais saborosa que a outra: Bastonetes de Legumes Crocantes com Molho Libanês, Carpaccio de Abobrinha com Tartare de Surubim, Húmus E Babaganuche com Tortilhas de Pizza Branca, além da famosa Cascata de Camarão.

No menu, os convidados poderão se deliciar com Medalhão de Filé em Crosta de Gorgonzola com Azeite, Badejo Assado em Papillote ao Perfume Limão Siciliano, Paleta de Cordeiro em Crosta de Frutas Secas, Castanha, Amêndoas e Nozese muitos outros. A sobremesa não fica atrás, com muitas opções incluindo o Cheesecacke de Avelã e Custard com Cookie.

O valor por pessoa é de R$ 390,00 mais taxas, e crianças até 5 anos não pagam.

WINDSOR BARRA HOTEL & CONGRESSOS

Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

CEP: 22620-172

Tel.: (21) 2195-5000

WINDSOR MARAPENDI

Avenida Lucio Costa, 5400 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

Tel.: (21) 2195-9900