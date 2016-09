REZENDE, PROTAGONISTA DE UM DOS CANAIS DO YOUTUBE MAIS ACESSADOS DO BRASIL, APRESENTA “O PARAÍSO”, NO METROPOLITAN

Inspirado nos vídeos de maior sucesso no canal do youtuber, espetáculo tem como ponto de partida o último episódio da série da internet

“O Paraíso”, inspirado na série de maior sucesso do canal RezendeEvil, chega ao Rio de Janeiro, trazendo os mesmos personagens da internet em uma nova aventura bem-humorada. O espetáculo terá única apresentação, dia 11 de dezembro, no Metropolitan.

A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 04 de outubro. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet(www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Metropolitan. O show é realizado pela TIME FOR FUN.

No palco, Rezende coloca o mundo que criou no computador para o alcance de todos, com telões e bonecos gigantes, proporcionando a melhor experiência possível para quem acompanha o seu trabalho, seja no canal, nos livros – “Dois Mundos, Um Herói” e “De Volta ao Jogo” – ou nas diferentes plataformas que mostra sua habilidade.

Depois de 162 episódios da primeira temporada, mais de 24 milhões de visualizações, do grande duelo entre Rezende e Herobrine, será que o vilão estaria realmente morto? A peça “O Paraíso” promete desvendar esse mistério e Rezende mostrará o desfecho desta história para todos.

Série Paraíso: https://goo.gl/a9kOvq

Sobre Pedro Rezende (canal RezendeEvil):

RezendeEvil é, na verdade, Pedro Afonso Posso Rezende, 20 anos, nascido em Londrina, no Paraná, de onde saiu aos 16 anos para ser goleiro do Real Rieti, time de futsal na Itália. Mas foi a paixão pelo vídeo game que transformou o menino em um grande astro: hoje, ele conta com mais de 8,5 milhões de inscritos no YouTube e seu canal ultrapassa a marca de 2,9 bilhões de visualizações.

Cotado entre os youtubers mais vistos no mundo, o influencer da nova geração é hoje um exemplo dentro deste mercado que está mais que profissionalizado. Além de trabalhar de 15 a 17 horas por dia no canal, Pedro encontra tempo para mostrar suas habilidades em diferentes plataformas como literatura e teatro. O youtuber é autor de dois livros – “Dois Mundos, Um Herói” e “De Volta ao Jogo” – e até o fim de 2016 deve sair o último da trilogia, “De Volta ao Jogo”.

Rezende em números:

– 20 anos

– No Youtube desde 2012

– Mais de 2,9 bilhões de visualizações

– Mais de 8,5 milhões de inscritos no canal RezendeEvil no YouTube

– Média de 700 milhões de minutos assistidos por mês, maior número registrado no Brasil

– Primeira temporada da série “Paraíso” acumula mais de 24 milhões de visualizações.

@RezendeEvil // Pedro Afonso Rezende:

REZENDE EM “PARAÍSO, O ESPETÁCULO” – METROPOLITAN

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Fusion Energy Drink

Data: Domingo, 11 de dezembro de 2016.

Horário: 18h.

Local: Metropolitan – Rio de Janeiro (RJ)

Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Capacidade: 3.120 lugares.

Ingressos: de R$ 30 a 120 (ver tabela completa).

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: Livre: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais). De 12 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados).

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: R$ 9 (pagamento antecipado).

Site: www.t4f.com.br

Venda a grupos: grupos@t4f.com.br

INGRESSOS:

PREÇOS POR SETORES

(Configuração: sentado)

½ ENTRADA

NORMAL

MESA – SETOR LATERAL

R$ 30,00

R$ 120,00

MESA – SETOR CENTRAL

R$ 35,00

R$ 70,00

MESA – SETOR ESPECIAL

R$ 40,00

R$ 80,00

MESA – SETOR PALCO

R$ 45,00

R$ 90,00

MESA – SETOR VIP

R$ 60,00

R$ 120,00

CAMAROTE

R$ 50,00

R$ 100,00

POLTRONA

R$ 35,00

R$ 70,00

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– Parcelamento em até 3x sem juros em qualquer cartão de crédito aceito pela Tickets For Fun.

– A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 04 de outubro de 2016.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Segunda-feira – FECHADA

Terça-feira e Sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio – taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

– Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard.

– Vale Cultura

