Rio comemora Dia dos Animais com maior evento Brasileiro no Shopping do Méier

Ricardo Albuquerque

O final de semana de 08 e 09 de outubro terá bazar beneficente para auxílio à ONG´s e grupos de proteção aos animais, estandes com produtos variados para os bichinhos e seus donos curtirem, campanhas de adoção de cães e gatos e muito mais. É o que vai acontecer no 2º Fórum de Defesa dos Animais, sábado e domingo no Shopping Center do Méier, das 10h às 19h, na Rua Dias da Cruz 255.

Organizado pelo Instituto São Francisco de Assis e pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB/RJ, o evento terá como base a educação e conscientização da sociedade com relação aos animais.

– Serão promovidas palestras com médicos veterinários, informações orientação jurídica oferecida pela OAB, tira dúvidas com equipe veterinária, e assessoria à sociedade com relação ao trato com os animais – adianta Reynaldo Velloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA), da OAB/RJ.

Considerado o maior evento do Brasil em defesa dos animais, o Shopping do Méier estará todo à disposição dos admiradores de animais mas também dos amantes de comida vegana. A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) oferecerá explicações e provinhas em seu estande. Além disso, empresas do universo pet estarão apresentando novidades de roupinhas, camas, xampus, perfumes e até tratamento de beleza para os pelos dos animais de estimação.

A entrada será franca mas a organização pede que seja doado 1 quilo de ração para cão ou gato que serão doados para os grupos de animais carentes que estiverem registrados no fórum.



Acompanhe a programação:

Dia 08/10:

10h às 11h. – Gilberto Pinheiro – A senciência dos animais -Jornalista, palestrante, articulista em sites do Rio de Janeiro e São Paulo sobre senciência animal e direito dos animais

11h30 às 12h30 – Adrian de Castro Sahdo – Captação de recursos privados para o terceiro setor – Presidente do Conselho de Administração e e fundador do Instituto de Tecnologia e Informação Social da Amazônia, integrante do Instituto Abrantes de Cultura e Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro

14h. às 15h – Mesa redonda política pública para animais e controle de zoonoses sem eutanásia com mediação de Reynaldo Velloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA), da OAB/RJ.

14h20. às 14h40: Cícero Pitombo -O papel do CRMV/RJ- médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária/RJ

14h40. às 15h. – Gil Vicente – Ações do IJV – médico veterinário, diretor do Instituto Veterinário Jorge Vaistman (IJV)

15h. às 16h. – Debate

16h10 às 16h50. – Coronel André Vidal – Combate ao Tráfico de Silvestres – Comandante da Polícia Militar Ambiental

17h às 17h50 – Suzane Rizzo – Cães de Raça, será que é a melhor opção? -Médica veterinária, mestre em medicina veterinária pela UFRRJ, coordenadora do curso de medicina veterinária da Universidade Castelo Branco –

18h às 18h40 – Camila Regina Dias – Como proceder no Resgate de Felinos – Idealizadora das lojas Boutique do gato e do dog e do projeto de palestras educativas

Dia 09/10

10h30 às 11h10 – Marco Ferreira – Não há motivos para eutanasiar animais paraplégicos Protetor independente especializado em resgate e cuidados com animais em necessidades especiais, confecciona cadeira de rodas.

11h30 às 12h30 – Márcia Trinunfol – Porque a ciência deve considerar o fim do uso de animais em pesquisa – Bióloga com PHD no Internacional Institute for healthy – EUA – doutorado em biologia molecular na UFF e mestrado em genética na UFRJ.

14h às 14h50 – Eduardo Anandadeva – Ética do veganismo – fundador do canal Los Vegans, ativista da Mercy For Animals)

15h. às 15h50 – Rebeka Cury – Célula tronco veterinária, uma nova chance para os animais – Médica veterinária pós graduanda em cirurgia e clínica de pequenos animais, terapeuta celular, sócia- proprietária da empresa Célulla.

16h. às 17h30 – Grace Barros – Apresentação da FAOS/RJ, como a união dos grupos de proteção animal pode trazer benefícios para a causa. Grande fórum: problemas e soluções para a causa animal no Rio de Janeiro. (Para participação ativa de todos) Diretora de eventos e projetos do Instituto São Francisco de Assis, presidente da FAOS-RJ, uma das fundadoras do Agitapet,uma das fundadoras do partido Animais e sócia do ecommerce Vegfitt.