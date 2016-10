Rio Scenarium agita as noites da Lapa com shows de MPB, samba e forró, além de pista com DJs para quem quer estender a noite.

O cardápio de petiscos e drinks também não deixa a desejar. Noite completa!

Dia 1, terça-feira

19:30h – Flavia Dantas

Bernardo Dantas – violão / Ronaldo Gonçalves – cavaquinho / Alfredo Alves – percussão / Edgar Araújo – bateria

Cantora da nova geração, Flávia se apresenta com repertório que reverencia grandes compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Donato, Dorival Caymmi, Ary Barroso, Chico Buarque, Noel Rosa, Cartola e novos compositores. Embalada pelos belos arranjos do músico Bernardo Dantas, o show proporciona, aos admiradores da boa música, uma noite inesquecível.

22h30 – Dayse do Banjo

Dayse do Banjo – Voz Principal, Cavaquinho e Banjo / Samara Líbano – Violão 7 cordas e Voz Côro / Priscila Duarte – Bateria / Cassiano – Surdo / Rafael Chaves – Congas, Pandeiro, Tamborim e Voz Côro / Jhonson Almeida – Trombone / Cidinha Zanon – Voz Côro e Tamborim / Rogerinho – 2º Cavaquinho e Voz Côro

“A música popular brasileira, ao longo das ultimas 4 décadas, vem produzindo várias e talentosas mulheres intérpretes, compositoras e instrumentistas.

No universo do SAMBA, essa afirmação não é verdadeira!

A partir de Beth Carvalho, Clara Nunes, Alcione, Jovelina, Leci Brandão e especialmente Dona Ivone Lara, o nosso samba ficou um pouco acéfalo dessa polivalência musical feminina.

Com o Projeto “Sambas de Verão”, procuramos apresentar essa grande compositora trazendo uma bagagem musical permeada pelo Samba e outros ritmos brasileiros, com sua

malemolência, resgatando a participação feminina à altura de nossas“ Divas do Samba.”

Ao longo desses últimos 25 anos dedicados à música, DAYSE DO BANJO inicia sua carreira musical através de seu encantamento por uminstrumento: O Banjo! Seguindo-se ao Cavaquinho, o Violão e à percussão em geral, sendo respeitada no meio musical, por sua notável musicalidade. Daí em diante, Dayse não paroumais.

Atualmente reúne composições e parcerias com seusídolos do Samba. Instrumentista, cantora e compositora, nascida e criada em Padre Miguel, lançou em setembro de 2012 o primeiro CD da carreira intitulado “Dayse do Banjo”, como intérprete e compositora.

“Arrasta a Sandália”, samba gravado por Beth Carvalho com participação de Zeca Pagodinho, concorreu como melhor Samba ao Prêmio da Música Brasileira – 23ª. Edição/2012. Ficando em 3º.lugar na disputa, simplesmente com Chico Buarque e Paulo Cesar Pinheiro. Também contemplada com o Grammy Latino em 2013 nas vozes deBeth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Em 2013, Arrasta a Sandália integra a Trilha sonora da novela Balacobaco, na TV Record com a gravação deMart’Nália e Jair Rodrigues. “Receita de Prazer”, samba gravado por Lú Carvalho em 2013, em seu primeiro CD com participação, mais uma vez, da Madrinha do Samba Beth Carvalho. “Explosão da Galera”, samba em parceria com seu padrinho Almir Guineto, já está em sua 3ª. Regravação.”

Dia 2, quarta-feira

19:30h – Marcos Ariel e convidados

Marcos Ariel é pianista, tecladista, arranjador e compositor.. Mistura jazz, samba, choro e valsa em suas músicas. Seu primeiro disco, Bambu, de 1981, recebeu o Prêmio Chiquinha Gonzaga de 1983, e foi lançado em outros países. Participou do Free Jazz Festival em São Paulo em 1986 e, no ano seguinte, no Rio de Janeiro.

No final dos anos 80, quando seu disco Terra de Índio teve grande êxito nos Estados Unidos, Ariel passou a se dedicar à carreira internacional, apresentando-se com frequência no exterior.

22h30 – Marcelle Motta

Marcelle Motta – voz / Alexandre Berreldi – baixo / Luciano Santiago – bateria / Thiago Castro – percussão / Gabriel de Aquino – violão / Daniel Aranha – cavaco

A dona de uma voz singular e grande promessa do cenário musical carioca, se chama MARCELLE MOTTA. A cantora trás em seu mais novo repertório clássicos da MPB com uma roupagem contemporânea.

Dia 3, quinta-feira

Dia 3, quinta-feira

22:30 Nilze Carvalho

19:30h – Gabriel Versiani

Yuri Villar – sax e flauta / Gabriel Guenther – bateria / Rodrigo Sebastian – baixo / Gabriel Versiani – voz e violão.

Em seu show, Versiani apresenta músicas autorais de seu primeiro CD, homônimo, como “O Rio é” e “Heloísa Maravilha”, além de sambas de compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, Paulo Cesar Pinheiro e Jorge Benjor.

22h30 – Nilze Carvalho

Nilze Carvalho – voz, cavaquinho, bandolim / Hudson Campanha – violão / Zé Luiz Maia – baixo / Silvio Carvalho – percussão / Fabiano Salek – bateria.

Cantora, compositora e bandolinista, Nilze Carvalho mistura músicas de seu último CD, “O Que É Meu”, com um repertório que traz grandes clássicos do samba. O resultado é uma noite animada, tipicamente carioca.

00h – Dj Marcello Sabre

O DJ residente da casa aposta em remixes dançantes de música popular brasileira, com músicas de Vanessa da Matta, Monobloco, O Rappa, Marcelo D2 e outros sucessos da MPB dançante.

Dia 4, sexta-feira

20h – Bia Falcão

Bia Falcão – voz / Wallace Peres – violão / Henrique Garcia – cavaquinho / Julinho Batera – bateria / Cacau de Castro – percussão / Dudu Oliveira – sax/flauta

Neste show, Bia Falcão acompanhada de sua talentosíssima banda, passeia por diversos sucessos do nosso samba, com arranjos direcionados para a gafieira, para dançar, homenageando compositores como, Nei Lopes, Billy Blanco, Ary Barroso, Chico Buarque, Zé Keti, Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, João Nogueira, entre muitos outros.

23h – Aninha Portal

Aninha Portal – voz / Rafael Amphilophio – cavaquinho / Jhonson de Almeida – trombone / Rodrigo Revelles – sax e flauta / Beto Kavaketta – violão / Buzunga – percussão e voz / Waltis Zacarias – percussão e voz / Branca de Neve – bateria

Aninha Portal faz um passeio pelos clássicos do samba do tradicional ao contemporâneo com destaque para os sucessos dos grandes mestres. O repertório valoriza as letras que remetem aos sambas e sua excêntrica maneira de cantar a cidade. O clima boêmio, as histórias de seus bairros, morros, amores, escolas e crônicas do Rio.

3h30 – Forró com Lelei Junior

Lelei Junior – voz e triangulo / Ivan Viana – sanfona / Rodrigo Linear – zabumba

Lelei Jr hoje é conhecido como o Rei do xote machucador, aquela música suave e gostosa que motivam os casais a se amarem, trazendo um show diferenciado, com bastante interação com o público e um repertório bem refinado que mistura suas composições com grandes clássicos da música nordestina.

Salão Anexo

22h30 – Go Black

Rik Oliveira – Guitarra e voz / Rafael Garrafa – Baixo / Bicudo – Bateria

“Sucessos da Black, Soul, Disco e Dance Music que atravessam as gerações e versões com muito groove que vão te fazer dançar do começo ao fim.

Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Kool and The Gang,Avicci, Calvin Harris, Tim Maia, Lulu Santos, também fazem parte desse show. Recomendado para quem deixa o salto de lado e vai pra pista.”.

O DJ residente da casa aposta em remixes dançantes de música popular brasileira, com músicas de Vanessa da Matta, Monobloco, O Rappa, Marcelo D2 e outros sucessos da MPB dançante.

Dia 5, sábado

20h – Fernanda Sant’Anna

Fernanda Sant’Anna – vocal / Licinho – percussão / Luiz Fernando – teclado / Max Dias – baixo / William de Magalhães – violão e guitarra

A essência do show é a mistura de ritmos típicos da música brasileira, passeando pelo samba, baião e maracatu com releituras de Chico Buarque, Baden Powell, Sérgio Sampaio, Jackson do Pandeiro, Clube da Esquina, Novos Baianos, entre outros, somadas a composições inéditas da cantora.

23h – Adilson da Vila e Velha Guarda de Vila Isabel

Adilson da Vila e Velha Guarda Musical de Vila Isabel

Adilson da Vila – voz e pandeiro / Ju Bragança – voz e hi-hat / Salgadinho – cavaco / Vinicius – violão / Sabará – bateria / Tata – surdo

Com uma trajetória bem marcada com a Velha Guarda Musical da Vila Isabel com shows pelo Brasil inteiro vai resgatar clássicos de Martinho da Vila e da Unidos de Vila Isabel. Recentemente foi uma das grandes atrações do Trem do Samba edição 20 anos, valeu a pena conferir.

Salão Anexo

21h – Blood Mary & the Munsters

Vocal (Bloody Mary – Mariana Oliveira), baixo acústico (Zombie – Marcus Ramalho), piano (Doctor Beast – Daniel Bessa), sax e flauta (Madness – Lincoln Castro), trompete (Crocodile Louis – Iury Hainfellner), bateria (The Raven – Eduardo Manu) e guitarra (Filkenstein – Felipe Braga). A produção é de Rafael Mose, da Osmose Produções.

“A BLOODY MARY & THE MUNSTERS é uma banda focada no clima retro, agregando todos os aficionados pela cultura vintage, mostrando e vivenciando mais uma vez essa história e tendo a chance real de apresentá-la aos mais novos que só a viam através de filmes e revistas. A sonoridade do grupo caminha dentro do estilo rockabilly, no repertório estão presentes clássicos eternizados por Frank Sinatra, Nat King Cole, Etta James, músicas dos anos 20 até Beatles, como também sucessos mais recentes de Madonna, Lady Gaga, Pharrell Williams, entre outros, sempre com arranjos originais e fieis ao estilo da banda.

O compromisso é trazer de volta o rockabilly, expressão cultural que marcou a geração da época e caminha fortemente até hoje. Você vai ouvir música para dançar, para cantar junto, para chorar, para sorrir, para fazer aquela cara de quem não escuta isso há anos, para lembrar do bom e velho toca discos e tudo isso dentro de um clima trazido pelos carros antigos, motos retro, pin-ups, rockabillys e rockabellas, penteados estilosos.

Pois é essa a proposta da Bloody Mary & The Munsters, ou seja, resgatar as grandes pérolas da música universal, fazendo a trilha sonora dessa viagem de volta ao passado.

Nos últimos anos a Bloody Mary & The Munsters se apresentou em diversos eventos, entre eles estão o Festival de Jazz de Rio das Ostras (2015), Ostras Cycle (2015), Reveillon da Praia de Icaraí (2014), BH Week (2015), Casa Julieta Di Cerpa (2015), além de apresentações em casamentos, encontros de motos e carros antigos, formaturas, bares, etc.”

O DJ residente da casa aposta em remixes dançantes de música popular brasileira, com músicas de Vanessa da Matta, Monobloco, O Rappa, Marcelo D2 e outros sucessos da MPB dançante.

Rio Scenarium

Endereço: Rua do Lavradio, 20. Centro Antigo – Rio de Janeiro/RJ.

Horário de abertura da casa: Terça a quinta feira, 18h30; Sexta, 19h; Sábado, 20h.

Ingresso: de terça a quinta, R$35; Sexta, R$45; Sábado (vésperas de feriados e datas especiais), R$50. Promoção Desconto Carioca: ingressos com R$15 de desconto para quem nasceu ou mora no estado do Rio de Janeiro (mediante comprovante).

Reservas: (21) 3147-9000. www.rioscenarium.com.br