Cidade das Artes recebe a maior celebração internacional da web do Brasil

Rio WebFest 2016

Quatro dias de um efervescente encontro entre criadores de webséries de todo o mundo, mais de duzentos webseriados exibidos gratuitamente ao público, palestras, oficinas, troféus, prêmios em dinheiro, seleção direta para festivais internacionais, uma viagem para França com tudo pago, tapete vermelho e a final da WSWC 2016, a Copa do Mundo das Webséries. Esses são alguns atrativos do Rio WebFest 2016 que acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro, na Cidade das Artes, Av. das Américas,n 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com sua primeira edição realizada em 2015, o Rio WebFest promete um 2016 inesquecível. O evento será realizado em vários espaços da moderna Cidade das Artes, centro cultural de referência na zona oeste do Rio de Janeiro. Além da exibição das webséries da mostra competitiva, o festival traz: palestras de criadores, workshops “Como fazer uma web série”, festas de networking, rodada de negócios,exposição Panorama Web Fest, palestras com diretores e distribuidores da TV e da web, masterclasses com convidados internacionais e a caminhada pelo tapete vermelho até a cerimônia de premiação.

O ápice do festival é a cerimônia de premiação. Será transmitida ao vivo pela internet logo após do tapete vermelho. Nela serão distribuídos os troféus Zé para os vencedores de cada categoria, seleção oficial direta para outros festivais pelo mundo e prêmios em dinheiros” conta o coordenador do festival, Leandro Silva.

Segundo a produção do Rio WebFest 2016 serão distribuídos 39 troféus personalizados que recebem o nome de Zé, criação do cenógrafo carioca João Batista.

Também serão distribuídos prêmios em dinheiro para quatro categorias: Melhor Série Brasileira, Melhor Série Internacional, Melhor Vlogger e Voto Popular. Além desses, serão distribuídos 9 Silver Tickets (seleção oficial direta para festivais internacionais parceiros), e uma série nacional vai ganhar o Golden Ticket (seleção oficial direta para o Marseille Web Fest, com passagem e hospedagem pagas).

Jean Michel Albert, diretor do Marseille Web Fest, virá ao Rio para conhecer as webséries brasileiras e levar uma para edição 2017 de seu festival. Historicamente, 70% dos selecionados para o Marseille Web Fest, web fest mais antigo e importante da Europa, voltam para seus países com pelo menos um contrato de distribuição assinado por algum canal de televisão ou distribuidor digital – comemora Silva.

Assim como as webséries, os web fests são também um fenômeno muito recente e mais da metade dos existentes no mundo teve sua edição inaugural ano passado junto com o Rio Webfest. O festival conta hoje com duas dezenas de web fests parceiros internacionais na América do Norte, Europa, Oceania e Ásia.

A importância de um festival internacional de webséries no Brasil é conectar a produção brasileira audiovisual para Internet com o resto do mundo. Nossa língua materna, o Português, nos transforma numa gigantesca ilha de entretenimento, cercada de países que falam Espanhol ou Inglês. Nossa proposta é trazer mais uma vez para o Rio produtores de audiovisual estrangeiros, para ao mesmo tempo conhecer o que fazemos e compartilhar seus vídeos com o nosso público – explica o coordenador, Leandro Silva.

Vale ainda ressaltar que o Rio WebFest 2016 será a etapa final da WSWC 2016, Web Series World Cup 2016, a Copa do Mundo das Web Séries. Trata-se de um campeonato entre os webseriados do mundo todo inscritos em web fests. Joël Bassaget, idealizador e blogger do jornal francês Liberation, também é presença certa no festival para anunciar e entregar a taça à web série campeã.

Graças ao Rio Webfest, o Brasil agora integra o circuito mundial dos webfests e levou mais de dez trabalhos nacionais diretamente selecionados para outros festivais incluindo Los Angeles, Buenos Aires, Roma, Montreal, Sicília, Marselha, Seul e Melbourne. Em 2016 o intercambio será ainda maior! Não tenho dúvidas de que o festival crescerá mais ano após ano – finaliza Silva.

Realização: Charlotte Produções

Rio Web Fest – 2016

Datas 1, 2, 3 e 4 de Dezembro de 2016

Horários

Há eventos nos períodos: manhã, tarde e noite.

Programação completa: www.riowebfest.net

Local Cidade das Artes – Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Bilheteria

Ter a Dom de 13h às 19h. Em dias de eventos de 13h até 30 min após o início do evento.

Telefone: (21) 3328-5300

Entrada: Algumas atividades são gratuitas. Para outras o valor varia dependendo da atração. Informações completas em www.riowebfest.net .

Lotação

O Rio WebFest 2016 é composto por vários eventos, que ocorrem em espaços múltiplos dentro da Cidade das Artes. Para saber sobre a lotação de cada evento visite www.riowebfest.net .

Acessibilidade

A Cidade das Artes tem como missão levar cultura a maior parte da população e atender a este público com necessidades especiais permitindo acesso a todo evento. Desde o estacionamento com vagas demarcadas, passando pelas rampas de acesso e elevadores, lugares nas salas do evento e banheiros especiais.

Classificação

12 anos

Endereços oficiais

www.riowebfest.net

www.facebook.com/riowebfest

www.twitter.com/riowebfest

http://filmfreeway.com/festival/RioWebFest