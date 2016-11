Rio WebFest 2016 Cidade das Artes recebe a maior celebração internacional da web do Brasil

Quatro dias de um efervescente encontro entre criadores de webséries de todo o mundo, 194 seriados digitais exibidos gratuitamente ao público, palestras, minicursos, troféus, contratos de coprodução, prêmios em dinheiro, seleção direta para festivais internacionais, uma viagem para França com tudo pago, tapete vermelho e a final da WSWC 2016, a Copa do Mundo das Webséries. Esses são alguns atrativos do Rio WebFest 2016 que acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro, na Cidade das Artes, Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O evento será realizado em vários espaços da Cidade das Artes, moderno centro cultural de referência na zona oeste do Rio de Janeiro. Além de uma programação recheada de eventos o festival conta com as presenças dos convidados internacionais: Jean Michel Albert, Jöel Bassaget, Rose of Dolls e Young Man Kang.

Mesmo após a primeira reunião com a equipe da Cidade das Artes, eu ainda não acreditava que o festival que lotou o pequeno Centro Cultural Casa Porto ano passado pudesse preencher aquele local. A construção colossal fincada no centro da Barra da Tijuca parecia grande demais para nosso caráter artesanal e independente. Meses se passaram desde aquele dia e cada vez fica mais claro o quanto o Rio Webfest 2016 está plenamente adequado para o gigantismo da Cidade das Artes. Não crescemos só de tamanho, como ainda ganhamos mais um dia de evento, mais convidados VIPs nacionais e internacionais, aumentamos os prêmios em dinheiro, incluímos novas categorias como voto popular, e coroamos nossos vencedores com viagens para o exterior com tudo pago e possibilidades reais de coprodução dentro e fora do país. A segunda edição do festival já é um sucesso mesmo antes de começar! vibra o fundador do festival Leandro Silva.

O Rio WebFest é o festival com a maior distribuição de prêmios do país. São troféus, remunerações em dinheiro, contratos de coprodução, uma viagem a França e a chancela para muitos festivais internacionais. Concorrem na Seleção oficial web séries internacionais, além de seriados nacionais de todas as regiões do Brasil. Um encontro que promove novos talentos e ressalta nomes já conhecidos do grande público como Felipe Neto, indicado a melhor performance não-ficção, Ana Paula Tabalipa, indicada a melhor atriz de Drama, e o Dr. Dráuzio Varela, indicado como melhor vlogger.

Fico feliz em dizer que até aqui nós superamos nossas expectativas. Esperávamos 300 inscritos, chegamos a 376. Esperávamos chegar até o final do festival com um agregado de: 1.000.000 de visualizações, 1.000 compartilhamentos e levar a hashtag com o nome do festival a estar entre o top 200. Em meados de outubro, batemos todas essas metas. Comemora o Produtor Daniel Archangelo.

Assim como as webséries, os web fests são também um fenômeno muito recente e mais da metade dos existentes no mundo teve sua edição inaugural ano passado junto com o Rio Webfest. O festival conta hoje com duas dezenas de web fests parceiros internacionais na América do Norte, Europa, Oceania e Ásia.

A importância de um festival internacional de webséries no Brasil é conectar a produção brasileira audiovisual para Internet com o resto do mundo. Nossa língua materna, o Português, nos transforma numa gigantesca ilha de entretenimento, cercada de países que falam Espanhol ou Inglês. Nossa proposta é trazer mais uma vez para o Rio produtores de audiovisual estrangeiros, para ao mesmo tempo conhecer o que fazemos e compartilhar seus vídeos com o nosso público – explica o coordenador, Leandro Silva.

Vale ainda ressaltar que o Rio WebFest 2016 será a etapa final da WSWC 2016, Web Series World Cup 2016, a Copa do Mundo das Web Séries. Trata-se de um campeonato entre os webseriados do mundo todo inscritos em web fests. Joël Bassaget, idealizador e blogger do jornal francês Libération, também é presença certa no festival para anunciar e entregar a taça à web série campeã.

Graças ao Rio Webfest, o Brasil agora integra o circuito mundial dos webfests e levou mais de dez trabalhos nacionais diretamente selecionados para outros festivais incluindo Los Angeles, Buenos Aires, Roma, Montreal, Sicília, Marselha, Seul e Melbourne. Em 2016 o intercâmbio será ainda maior! Não tenho dúvidas de que o festival crescerá mais ano após ano – finaliza Silva.

O Rio WebFest 2016 acontece na Cidade das Artes na primeira semana de dezembro. Maiores informações no site www.riowebfest.net. Imperdível!

Mais sobre a Cidade das Artes

A Cidade das Artes inaugurou um novo tempo na vida cultural do Rio de Janeiro. O prédio escultural erguido a dez metros do chão, no coração da Barra da Tijuca, abriga um dos mais importantes e completos espaços para a representação das artes. Aqui, música, teatro, cinema, dança, artes plásticas, e outras manifestações artísticas brasileiras e de todos os povos, têm acolhida de excelência que transformou o lugar em um grande centro de valorização da cultura, com solo fértil para a formação de plateia. Para maiores informações visite www.cidadedasartes.org .

Mais sobre o Rio Webfest

O Rio WebFest teve sua edição inaugural realizada de 6 a 8 de novembro de 2015, na Ação da Cidadania e Casa Porto, centros culturais localizados na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Dos mais de 200 trabalhos inscritos, 65 séries nacionais e 120 internacionais concorreram a mais de 30 prêmios. O Canal Curta fechou um contrato de distribuição exclusivo com uma das séries vencedoras e o Dailymotion, principal patrocinador do evento, distribuiu três prêmios em dinheiro. O festival trouxe convidados internacionais como o francês Joël Bassaget, o sul coreano Young Man Kang e o argentino Martin Lapissonde; além de personalidades da Web nacional como os jurados: Guto Aeraphe, Vanessa Souza e Otávio Albuquerque. Para maiores informações visite www.riowebfest.net .

Equipe Rio Webfest

Coordenação Geral: Leandro Silva

Direção de Produção: Daniel Archangelo

Produção Executiva: Aline Peres, Deuza Souza e Thor Weglinski

Assistência de produção: Salisa Oliveira e Daniele de Deus

Comunicação: Aline Peres

Realização: Charlotte Produções

Rio Webfest 2016

Datas

1, 2, 3 e 4 de Dezembro de 2016

Horários

Programação completa: www.riowebfest.net

Local

Cidade das Artes – Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Bilheteria

Ter a Dom de 13h às 19h. Em dias de eventos de 13h até 30 min após o início do evento. Telefone: (21) 3328-5300

Entrada: Algumas atividades são gratuitas. Para outras o valor varia dependendo da atração.

Lotação

O Rio WebFest 2016 é composto por vários eventos, que ocorrem em espaços múltiplos dentro da Cidade das Artes. Para saber sobre a lotação de cada evento visite www.riowebfest.net .

Acessibilidade

A Cidade das Artes tem como missão levar cultura a maior parte da população e atender a este público com necessidades especiais permitindo acesso a todo evento. Desde o estacionamento com vagas demarcadas, passando pelas rampas de acesso e elevadores, lugares nas salas do evento e banheiros especiais.

Classificação

14 anos

Endereços oficiais

www.riowebfest.net

www.facebook.com/riowebfest

www.twitter.com/riowebfest

http://filmfreeway.com/festival/RioWebFest