Rosita Café celebra o melhor da gastronomia francesa com festival

Renomada em todo o mundo, a gastronomia da França é respeitada e reconhecida por suas técnicas tradicionais. Formado na clássica cozinha francesa, o Chef Pedro Castro Neves é tão apaixonado pelos segredos da culinária do país que durante sua lua de mel fez questão de tirar um dia para fazer uma imersão numa tradicional boulangerie parisiense. Para recriar um pouco dessa cultura, durante os dias 25 de outubro a 15 de novembro, o Chef promove o Primeiro Festival Francês do Rosita Café.

São oferecidos dois menus completos, bem a moda do país europeu, e montados com ingredientes selecionados e harmônicos entre si. Ambos foram elaborados pessoalmente por Pedro Castro Neves e apresentam entrada, prato principal e sobremesa.

No primeiro cardápio (R$68,00), o comensal pode se deleitar com a saborosa entradinha de Pastel de Camembert com Pera ou Terrine Campagna, com pães feitos artesanalmente da própria padaria do Rosita Café. Como prato principal as opções são o Mignon ao molho de mostarda e ervas, acompanhado de fritas da casa ou Arroz de pato com laranja. E para fechar em grande estilo, escolha entre o Mil Folhas de Creme ou uma Mousse de Chocolate.

Já o segundo (R$79,00), conta com as entradas Mil Folhas de Queijo de Cabra, com creme de damasco e nozes ou a Salada de Vagem Francesa, com cogumelos e bacon salteados ao molho de limão siciliano. Entre os pratos principais estão Magret de Canard, ao molho de frutas vermelhas acompanhado de cebolinhas carameladas e arroz 7 grãos ou Pernil de Cordeiro recheado com Shitake e Mirepoix acompanhado de risoni ao crème fraîche. Para finalizar, opte por Tarte Tatin com sorvete de creme ou Crème Brûlée.

O festival promete ser o caminho mais curto aos bistrôs da Champs-Élysée, sem sair do Rio. Voilá!

Serviço:

Rosita Café

Endereço: Av. das Américas, 500, bloco 21, lojas 126 e 127 – Downtown

Telefones: 3084-5202

Horário (inclusive em feriados): Restaurante – Segunda a quinta: 08h às 00h / Sexta: 08h às 01h / Sábado: 10h às 02h / Domingo: 12h às 18h