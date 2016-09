ROUPA NOVA RETORNA AO PALCO DO METROPOLITAN COM O SHOW TODO AMOR DO MUNDO

O grupo que encanta gerações há mais de 36 anos se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro

Crédito: Divulgação

O Roupa Nova retorna ao palco do Metropolitan, no Rio de Janeiro, com o show Todo Amor do Mundo. O grupo que há mais de 36 anos é sinônimo de sucesso no cenário musical brasileiro, possui 37 álbuns lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas, se apresenta nos dias 18 e 19 de novembro.

No repertório do show, além das canções do disco novo, o Roupa Nova incluiu músicas como “Sonhando com os Pés no Chão”, “Tenha Fé na Música” e “É Tempo de Amar”.

A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 15 de setembro. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Metropolitan. O show é realizado pela TIME FOR FUN.

Todo Amor do Mundo é o novo trabalho do Roupa Nova e vem de uma forma conceitual trazer a história do início da carreira desses grandes músicos, compositores, cantores e poetas. Uma história que se passa no final dos anos 60, quando os integrantes do Roupa Nova eram seis adolescentes querendo viver o sonho da música.

Através de um livro ilustrado + 2 CD’s e 1 DVD, contendo nove faixas cada, “Todo amor do mundo” conta, de forma lúdica, a história de um menino da década de 60 que viveu todas as situações peculiares da época, onde o que ditava o tom da vida eram os sonhos. Da primeira namorada ao sonho de ser um rock star. No desenrolar da história, o público vai se surpreender ao encontrar no personagem, características de cada um dos integrantes da banda.

O novo trabalho ainda traz um gostinho de realismo, por ser autobiográfico.

Entre as surpresas do novo trabalho estão, as participações de Angélica, Carol Feghali, Twigg, Alexandre Pires, Ed Motta e Tico Santa Cruz que dão um toque especial a “Todo amor do mundo”.

Mantendo até hoje sua formação original – Cleberson (piano, teclado e vocal), Feghali (piano, teclado, violão, guitarra, voz e vocal), Kiko (violão, guitarra e vocais), Nando (baixo, voz e vocais), Paulinho (voz, vocais e percussão) e Serginho (bateria, voz e vocais) –, o Roupa Nova é um fenômeno da música brasileira. O grupo já vendeu mais de 20 milhões de unidades com 16 álbuns de estúdio, cinco álbuns ao vivo, um EP, 15 coletâneas e cinco DVDs.

ROUPA NOVA – TODO AMOR DO MUNDO

Realização: TIME FOR FUN

Datas: Sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016.

Sábado, dia 19 de novembro de 2016.

Horário: 22h30

Local: Metropolitan – Rio de Janeiro (RJ)

Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Capacidade: 3.120 lugares.

Ingressos: de R$ 45 a 200 (ver tabela completa).

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: De 12 a 14 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais). De 15 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados).

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: R$ 9 (pagamento antecipado).

