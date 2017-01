Saiba evitar sérios problemas graças a desidratação

Ricardo Albuquerque

Se divertir, dançar, cantar e paquerar é assim que você vai curtir as festas de final de ano? Então coloque na sua lista algo bem mais importante: se hidratar. Segundo a Dra Márcia Umbelino, clínica geral, o calor e o exagero nas bebidas alcoólicas é uma combinação muito perigosa

– Isso porque aumentam drasticamente os riscos da desidratação o que pode causar estragos muito maiores como aumento da incidência de trombose venosa profunda, confusão mental, infartos agudos do miocárdio e AVCs isquêmicos. Estragando as comemorações de fim de ano – alerta especialista em medicina ortomolecular.

Então para evitar estes ‘problemões’ seguem dicas da Dra. Umbelino

ATENÇÃO NA HIDRATAÇÃO

– Se você não pratica atividade física ao ar livre ou pratica em um nível mais elevado, as bebidas isotônicas, água de coco, mate, gelatina, sorvetes, picolés, são dicas boas para uma hidratação;

– Atletas de alta performance precisam de uma ingesta hídrica maior. Então, intercalar água com isotônico, com aminoácidos líquidos.

– Para quem não tem sede, como idosos que não sentem sede e não gostam de água; as águas aromatizadas são boa opção: com canela, laranja, limão e outras que ficam bem refrescantes, com folhinhas de hortelã, que são diuréticas, folhas de salsa, já ajudam bastante na hidratação;

– O uso de roupas com proteção UVB e UVA, bonés, biquínis, blusas de mangas cumpridas com proteção de piscina e praia, também nos ajudam na perda de eletrólito em excesso através da transpiração.

– Uso de boné e chapéu não só para a proteção contra os raios solares, para a proteção da pele e do coro cabeludo, mas também porque se tem uma perda excessiva de água via coro cabeludo, via transpiração;

– Para quem for consumir bebidas alcoólicas nas festas a recomendação é que já a tarde comece a beber água de coco e isotônicos, intercalando bebida com água, para que não ocorra desidratação mais acelerada pelo calor e pelo álcool.