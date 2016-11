Saiba mais a respeito do tratamento de Criofrequência o queridinho das celebridades

Conheça mais sobre o tratamento que tanto homens como mulheres vem aderindo a cada dia com mais frequência e que sem sendo considerado o queridinho das celebridades para terem o corpão bonito e arrasarem no verão!

Presente em mais de 40 países, a Body Health é referência internacional em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos médicos e estéticos. Todos os nossos equipamentos e os nossos processos são certificados pela ANVISA no Brasil, além da ISO 9001-2000, ISO 13485, CE nos demais países e continentes.

A Body Health fabrica com excelência equipamentos para tratamentos médicos e estéticos, tais como Criofrequência, Radiofrequência, Cavitação, Endermologia, (terapia de vácuo), Ultrassom, Eletroporação (virtual meso terapia), Dermoleds e Microdermoabrasão (com pontas de diamante descartáveis). Estamos presentes na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia e África.

Estabelecemos procedimento que satisfazem as necessidades de cada cliente e aplicamos constantemente melhorias nos nossos processos operacional, administrativo e comercial. Desta forma, a ética, a criatividade, o positivismo, a confiança e a credibilidade estão diariamente combinadas na missão dos nossos colaboradores.

No Brasil, a fábrica da Body Health está instalada em Sete Lagoas, MG, cidade que fica a 70km de Belo Horizonte, com fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Confins. Através dos nossos processos de logística, temos condições de atender com segurança e agilidade todo os estados brasileiros oferecendo modernos equipamentos e também treinamentos de qualidade e assistência técnica eficiente.

Um dos produtos em destaque desenvolvido pelo departamento Médico da Body Health desenvolveu a Criofrequência, a terapia ideal e única que age através da sinergia do frio até -10 graus e 1.050 watts de onda eletromagnética.

O frio é condutivo (age de fora para dentro) e é controlado pela energia de ondas eletromagnéticas Radiofrequência Multipolar de 650 w e Monopolar de 400w, somadas 1.050 watts de potência. Sabendo que a onda eletromagnética Radiofrequência age por conversão (dentro para fora), esta continua sendo oferecida ao cliente, além de assegurar o controle de temperatura.

O encontro das duas temperaturas além de garantir a segurança do cliente, produz milhões de choques térmicos aos tecidos, gerando um terceiro efeito fisiológico, desestabilizando o metabolismo local.

Tamanha energia mobiliza não somente o colágeno, mas também a gordura, sendo indicado para flacidez tissular (facial e corporal) e gordura localizada.

EFEITOS DA CRIOFREQUÊNCIA

A criofrequência atua como um lifting instantâneo e duradouro e estimulando a produção de colágeno e elastina, que ajudam no rejuvenescimento e tonicidade da pele. O tratamento também ajuda no combate e prevenção da gordura, da flacidez e das celulites. A criofrequência: estimula a microcirculação, quebra moléculas de gordura, favorece o sistema linfático, disponibiliza gordura para ser queimada e aumenta a oxigenação das células. Os locais de aplicação: Abdômen,flancos,glúteos,pernas,braços,face,colo e intercostal.

Além do resultado mais rápido e duradouro do que outras técnicas, a criofrequência pode ser aplicada em todas as pessoas, em qualquer época do ano, não precisa de grandes preparos antes ou depois da aplicação e é feito com sessões rápidas e não invasivas.

A criofrequência é destaque de tratamento estético nos congresso de medicina estética mais importantes do mundo.

Crédito das Fotos: Divulgação