Samba do ARRUDA no Clube LIGHT recebe André da Mata

Ricardo Albuquerque

Numa das rodas de samba mais animadas da Zona Norte, o grupo ARRUDA recebe o cantor André da Mata, no Clube LIGHT (2577-4434), neste sábado, dia 20 de agosto, a partir das 16h. Atraindo fãs do estilo o ARRUDA apresenta Samba de Raiz e ainda convida o público para assistir a final Brasil x Alemanha, no futebol masculino, da Olimpíada Rio 2016.

– Só vai aumentar a festa. Se o Arruda já atrai um público animado ao nosso clube imagina com a final e o Brasil vencendo, estamos na torcida e com muito samba – comenta animado o Presidente do LIGHT Wagner Coe.

Também contando com a participação do grupo “Batuque da Raça” durante a Roda de Samba do Arruda, outros amigos farão participações especiais divertindo famílias e amigos no Clube do Grajaú que tem uma extensa área verde e estacionamento.

Roda de Samba do ARRUDA – Com ANDRÉ DA MATA – Sábado, 20 de agosto, 16h.

Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú. Tel: 2577-4434, a partir das 16h. Ingresso: R$ 10,00 até às 18h