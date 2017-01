Sandamí e outras bossas na programação do Rio Scenarium de 27 JAN a 2 de FEV

Dia 27, sexta-feira

19h30 Fernanda Sant’anna

Fernanda Sant’Anna – vocal / Licinho – percussão / Luiz Fernando – teclado / Max Dias – baixo / William de Magalhães – violão e guitarra

A essência do show é a mistura de ritmos típicos da música brasileira, passeando pelo samba, baião e maracatu com releituras de Chico Buarque, Baden Powell, Sérgio Sampaio, Jackson do Pandeiro, Clube da Esquina, Novos Baianos, entre outros, somadas a composições inéditas da cantora.

22h30 Sandamí (Ex-vocalista do Sambô)

Sandamí leva para o Rio Scenarium a turnê de seu show “De Tudo Pra Todos”, inédita na cidade. O show, baseado no CD e DVDs homônimos, recém-lançados nas lojas físicas e digitais de todo o país, é marcado por muito suingue, mistura de ritmos, animação e o malabares com o pandeiro, que o artista aprendeu ainda na infância com seu pai. No repertório estão sucessos na voz do intérprete como “Retalhos de Cetim” (Benito di Paula) e “Não Deixe o Samba Morrer” (Edson Conceição e Aloísio Silva), novas releituras para “Pride” (U2), “ECT” (Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brown) e “Não Vá Embora” (Arnaldo Antunes), pot-pourri de forró homenageando a região nordeste e canções autorais inéditas como “Maria Lava” e “Nobre Cidadão”, que conta com a participação de MC Guimê no projeto.

01h30 Forró com Maria Filó

Dodô do acordeon – acordeon e voz / Igor Stuart – zabumba e voz / Kríss Alan – voz, triângulo e percussão.

O Grupo tem como referência a cultura tradicional nordestina, resgatando obras de mestres como Luiz Gonzaga, Marinês, Dominguinhos e Sivuca.

Salão Anexo

22h00 Blood Mary and the Munsters

Bloody Mary – Mariana Oliveira – vocal / Zombie – Marcus Ramalho – baixo acústico / Doctor Beast – Daniel Bessa -piano / Madness – Lincoln Castro – sax e flauta / Crocodile Louis – Iury Hainfellner – trompete / The Raven – Eduardo Manu – bateria / Filkenstein – Felipe Braga – guitarra . A produção é de Rafael Mose, da Osmose Produções.

“A BLOODY MARY & THE MUNSTERS é uma banda focada no clima retro, agregando todos os aficionados pela cultura vintage, mostrando e vivenciando mais uma vez essa história e tendo a chance real de apresentá-la aos mais novos que só a viam através de filmes e revistas. A sonoridade do grupo caminha dentro do estilo rockabilly, no repertório estão presentes clássicos eternizados por Frank Sinatra, Nat King Cole, Etta James, músicas dos anos 20 até Beatles, como também sucessos mais recentes de Madonna, Lady Gaga, Pharrell Williams, entre outros, sempre com arranjos originais e fieis ao estilo da banda.

00h00 Dj Marcello Sabre

O DJ residente da casa aposta em remixes dançantes de música popular brasileira, com músicas de Vanessa da Matta, Monobloco, O Rappa, Marcelo D2 e outros sucessos da MPB dançante.

Dia 28, sábado

20h30 Lucas de Moraes

Jorge Santanna – cavaco / Beto Silva – violão / Leo Miranda – percussão / Chico Daniel – percussão / Manoel Pessoa – bateria / Mateus Silva – sopro

Lucas de Moraes, carioca, nascido em Botafogo, é o mais novo talento do samba brasileiro. Com interpretações marcantes e um grande carisma, vem ganhando cada vez mais adeptos por onde passa. Em sua recente carreira, iniciada de forma profissional em 2009, já conquistou um espaço considerável no cenário do samba carioca, tendo se apresentado em diversas casa da Lapa e em outros bairros da cidade. Tendo como especialidade o autêntico samba brasileiro, Lucas já realizou alguns em menção a grandes sambistas e compositores como Noel Rosa e Nelson Cavaquinho.

23h30 Sandamí (Ex-vocalista do Sambô)

02h30 Forró com Maria Filó

Dodô do acordeon – acordeon e voz / Igor Stuart – zabumba e voz / Kríss Alan – voz, triângulo e percussão.

Salão Anexo

23h00 JPG

João Ramalho – guitarra, baixo e voz / Eduardo Gema – Cajón

Com uma proposta inovadora de repertório e formação eles tocam hits dançantes em arranjos para violões e cajón no estilo “luau da galera”. Com uma pegada extremamente rítmica, João e Gema seguram o repertório o tempo todo em cima, encorajando os presentes a entoarem animados hits do Pop Rock Nacional e de uma MPB feita para dançar.

00h00 Dj Marcello Sabre

Dia 31, terça-feira

19h30 Cartola de Noel

Leandro Ribeiro – Voz / Fernando Fontes – Cavaquinho / José Roberto Leão – Violão / Márcio Sorriso – Percussão / Magno Julio – Pandeiro / Tangerina – Percussão.

Com influência de sambistas como Cartola, Noel Rosa, Geraldo Pereira e Nelson Cavaquinho, o grupo, formado em 2009, tem como objetivo dar continuidade ao samba na sua forma mais autêntica.

22h30 Marcos Novatto e Groove do Pimenta

Marcelo Freitas – baixo / Edno Junior – bateria / Marcos Moraes – trombone / Marcelo Sisto – baixo

Misturando tradição e contemporaneidade, Marcos Novatto e a trupe do Groove Pimenta visitam grandes nomes do nosso cancioneiro popular e passeiam por um repertório feito com obra de mestres como Noel Rosa, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Seu Jorge, Bebeto, Luiz Gonzaga, e de muitos outros bambas do nosso cenário musical, e fazem com esses um baile brasileiro com grandes clássicos do samba, xote e sambalanço.

Dia 1, quarta-feira

19h30 Bianca Leão

Alfredo Alves – percussão / Bianca Leão – voz / Alan Rocha – voz e cavaquinho / Edgar Araújo – bateria / Maurício Capistrano – violão

A cantora Bianca Leão apresenta sambas clássicos e marchinhas carnavalescas que fizeram história no carnaval carioca.

22h30 Quintal do Céu

Maguila – Cavaquinho e Voz / Bimbinho – Percussão e Voz / Miguel – Percussão e Voz / João Fillypp – Violão 7 cordas / Eliel Forny – Contra-Baixo / Tom Neto – Bateria / Dudu Oliveira – Sax e Flauta

“Nascido em 1986 num bar da cidade de Teresópolis-RJ, o grupo Quintal do Céu surgiu numa reunião de amigos que faziam um samba num conhecido bar quando resolveram profissionalizar o encontro e a partir daí o grupo consolidou sua carreira proporcionando um espetáculo com um repertório genuinamente brasileiro com interpretações de sambas clássicos de diversos compositores como Cartola, João Nogueira, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, D. Ivone Lara, Adoniram Barbosa, até os sambas mais requintados como Ivan Lins, Djavan, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, entre outros…

Neste ano, o grupo comemora 30 anos de carreira e já teve a honra de dividir o palco com grandes nomes da música brasileira como João Nogueira, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Guineto, Luis Carlos da Vila, Noca da Portela, entre outros…”

Dia 2, quinta-feira

19h30 Thiago Miranda

Thiago Miranda – Voz, violão e surdo mecânico / Arthur Miranda – Guitarra, cavaco e vocais / Mariana Assis – Pandeiro, efeitos e vocais / Buchi Percussão – Tantam e caixa

Dono de uma voz forte e melodiosa e uma performance dinâmica entre vocal, violão, pedais e percussões, Thiago Miranda traz ao palco do Rio Scenarium junto com seus parceiros de samba, um show dinâmico e envolvente, que passeia, com uma sonoridade própria e contemporânea, por clássicos dos primórdios do samba e seus derivados, mas também flerta com o que é mais moderno dentro desses estilos, sem perder a conexão com a raíz. Nomes como Noel Rosa, Cartola, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João e Diogo Nogueira, Casuarina, Maria Rita, Arlindo Cruz e Roberta Sá, ilustram essa versatilidade. Produzindo seu segundo disco que é totalmente voltado pro samba e gêneros próximos e faz uma exaltação à existência da mulher em suas variantes, TM também ilustra no show, algumas dessas lindas e ricas personagens femininas do mundo do samba. Thiago esteve entre os três indicados nas três edições do concurso externo do Prêmio da Música Brasileira, tendo sido premiado na última ocasião.

22h30 Késia Estácio

Groove e batuque. É o que melhor define o show da cantora Késia Estácio.

Música boa, com um repertório pra dançar, cantar junto e agitar a noite carioca. Com mais de dez anos de carreira, Késia Estácio conquista o Brasil e canta ao lado de grandes nomes da Música Popular Brasileira.

Salão Anexo

00h00 Dj Marcello Sabre

Serviço::Rio Scenarium

Endereço: Rua do Lavradio, 20. Centro Antigo – Rio de Janeiro/RJ.

Horário de abertura da casa: Terça a Sexta, 19h; Sábados, 20h.

Ingresso: de terça a quinta, R$35; Sexta, R$45; Sábado (vésperas de feriados e datas especiais), R$50.

Reservas: (21) 3147-9000. www.rioscenarium.com.br