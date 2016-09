Santa Cruz Shopping (RJ) promove segunda edição do ‘27º Passeio Ciclístico’

Ciclistas irão percorrer pontos históricos do bairro de Santa Cruz

Para incentivar a mobilidade social e a qualidade de vida, o Santa Cruz Shopping, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, promove em 09 de outubro (domingo), a partir das 07h, a segunda edição do ‘27º Passeio Ciclístico de Santa Cruz’. O objetivo do evento é reunir as famílias para uma pedalada cultural pelas sete maravilhas dessa região da Zona Oeste, que conta com belezas históricas e naturais pouco conhecidas até pela população local.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 08 de outubro, na Administração do Shopping, bastando, para isso, levar 2kg de alimentos não-perecíveis e preencher a ficha de participação. Ao todo, serão realizadas 350 inscrições. Sendo menor de idade, caberá ao responsável preenchê-la e levar uma cópia do seu documento e do menor. As doações de alimentos serão destinadas às entidades sociais locais.

Desta vez, a organização do evento aproveitará para fazer imagens aéreas do passeio ciclístico por meio de um drone – veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente para realizar inúmeras tarefas. O objetivo é mostrar, de um novo ângulo, os participantes e as maravilhas da região de Santa Cruz.

Em parceria com o ‘Projeto Corredor Cultural de Santa Cruz’, o evento faz parte da programação do Shopping e tem o objetivo de estimular o ciclismo como prática, além de contribuir para a cultura do bairro. Por conta disso, os participantes terão a oportunidade de percorrer as sete maravilhas de Santa Cruz, reconhecidas pela Lei Municipal 5262, de 03/05/11.

“Buscamos com essa iniciativa chamar a atenção da população para o uso da bicicleta como meio de transporte, que melhora a mobilidade urbana e, consequentemente, traz benefícios à saúde”, comenta Carla Barbosa, gerente de Marketing do Santa Cruz Shopping, ao falar sobre o projeto.

Sobre o Passeio Ciclístico

Em sua 27ª edição, o Passeio Ciclístico, idealizado por Reinaldo Azevedo, já é um marco em Santa Cruz e propaga o conhecimento da região, a consciência de preservação ambiental, além de contribuir para o lazer dos participantes – que podem ser ciclistas adultos e crianças do bairro ou de outras localidades, profissionais ou não.

A cada edição, os ciclistas passeiam por pontos históricos do bairro, reconhecidos pela Lei Municipal 5262, de 03/05/11. O trajeto inclui a Base Aérea Santa Cruz (BASC), estradas de Sepetiba e do Piai, praias do Cardo, Recôncavo e Sepetiba, entre outras maravilhas da região.

Serviço:

Santa Cruz Shopping promove o ‘27º Passeio Ciclístico’ na Zona Oeste

Inscrições: Até 08 de outubro de 2016

Horário inscrições: De segunda a sexta, das 09h às 17h; e aos sábados e domingos, das 13h às 17h.

Local de inscrição: Administração do Santa Cruz Shopping

Data do passeio ciclístico: 09/10/2016

Horário: De 08h às 12h/ Concentração e alongamento: 07h

Local da partida: Santa Cruz Shopping

O Santa Cruz Shopping fica na Rua Felipe Cardoso, 540 – Santa Cruz – Tel: (21) 2418-9400.

www.santacruzshopping-rio.com.br

www.facebook.com/SantaCruzShoppingRio