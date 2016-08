Se quer viajar, escolha um Agente de Viagens

20 Motivos para Preferir um Agente de Viagens.

Por: Edu Gomes / Dicas de Viagem

Link da matéria: http://www.agentesdeviagens.com/2013/03/20-motivos-para-preferir-um-agente-de.html

Sabemos que existem muitos agentes de viagens bons e uma minoria de picaretas, assim como é em todos os setores. Mas se você tiver um agente que cuide de você, de confiança, jamais estarás sozinho no mundo.

1. Te oferecemos água, café, refrigerante, cerveja, whisky…

2. Brindes sempre muito bacanas…

3. É chique você chegar para os amigos e falar ” MEU AGENTE DE VIAGENS” está cuidando de tudo. Muito mais bonito que dizer ” ESTOU 2 NOITES SEM DORMIR NA NET”.

4. Duvido que o atendente da internet durma ou perca o sono pensando em você. Afinal é impossível pensarmos em quem nunca se viu antes.

5. Ter o telefone e saber com quem você vai poder contar a qualquer momento em qualquer lugar, não tem preço

6. Saber a quem reclamar, sem esperar horas no telefone e sem ser transferido 10 vezes, também não tem preço;

7. Não ser atendido por aquela voz robótica do telefone e aquela musiquinha chata de 15 minutos, é algo único, sublime.

Quem tem um bom agente de viagens, jamais estará sozinho no mundo

8. A vida é muito, muito curta. Aproveite os prazeres da vida. Dedique mais tempo à sua família, saia do computador e deixe que o seu agente tome conta de tudo. Não custa quase nada.

9. Não perca tempo se ferrando, nós já nos ferramos por você! O agente de viagens já foi, já provou, aprovou e reprovou um pouco de tudo no turismo, ou conhece bem através de feedback dos clientes, podendo assim te livrar de péssimas ou terríveis experiências.

10. O bom agente de viagens é mais que um profissional, é uma mãe.

11. Mais que banco de dados, temos a sua vida em nossas mentes. Jamais esquecemos de ótimos clientes.

12. O bom agente de viagens sempre tem uma carta na manga, possui ótimos contatos que podem quebrar verdadeiros galhos. Algo que os atendentes do call center jamais farão por você.

13. O agente de viagens tem braços para te dar uma abraço. Sorri quando te vê. O calor humano também não tem preço.

14. Quando aparece aquela super promoção, lembramos logo de você caro cliente! Nada de simples e-mail, spam, lixo eletrônico ECA!

15. O agente de viagens faz parte da sua vida, da sua família. Agentes mais antigos até acompanham o crescimento dos seus filhos, e em cada foto, nas mais belas paisagens do mundo, sempre haverá a presença de um ótimo profissional.

16. Você liga na agência enquanto está viajando, pede para emitir um serviço e diz que vai pagar quando voltar. Sim, se você for de confiança o seu agente fará isso por você. Será que a net faria o mesmo?

17. Com um agente de viagens você não se preocupará em pensar tanto. Estamos acostumados a te lembrar do visto, do passaporte, do seguro, da roupa de frio etc. Reserve a sua mente ocupada para outras atividades do dia a dia.

18. Ao contrário da internet, a nossa conexão com você nunca cai.

19. Viagem não é um produto qualquer. Viagem não é uma mercadoria que se compra no mercado livre. Viagem é projeto de vida, é realização, é compromisso inadiável.

20. Tem coisas que a internet é incapaz de substituir e a assessoria em viagens é uma delas.

