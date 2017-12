White Party – Grand Mercure

Xanddy & Harmonia Do Samba

Gustavo Lins – Djs – Alegria

E muito mais…

Dia 08 de dezembro, o Rio De Janeiro vai receber em edição especial White Party (Festa Do Branco), o show “Se Tem Harmonia – Dá Samba“, projeto comandado pelo rei da suingueira baiana, Xanddy e sua Harmonia Do Samba.

Para esta celebração da Paz, o local escolhido foi o belo Grand Mercure Hotel, com visual privilegiado, estrutura diferenciada e todo o clima da noite carioca.

A energia baiana volta a ferver a Cidade Maravilhosa, com momentos inesquecíveis do Harmonia, com hits que ficaram e ainda estão na memória do brasileiro. O samba também vai estar representado pelo cantor Gustavo Lins, que fará o esquenta da noite.

No Grand Mercure, o Harmonia vai apresentar seu projeto de evento itinerante, com um formato diferenciado, propondo aos fãs, mais que show, um encontro. Compacto, preza por um clima de proximidade, palco baixinho, sem perder a essência dos shows do grupo.

“Queremos a galera próxima de nós durante todo o tempo e vice versa”, acrescenta Xanddy, vocalista.

O grupo baiano divulgou no início deste mês, o clipe da música “Tic Nervoso”, em parceria com Anitta. O vídeo já está disponível no canal do grupo no Youtube. A cantora já tinha gravado com a banda anteriormente, na canção “Hoje Eu Sonhei Com Você”, do álbum DNA, de 2015.

A faixa “Tic Nervoso” faz parte do DVD Harmonia do Samba Ao Vivo, gravado em Brasília no último mês de outubro. O DVD conta também com a participação de Thiaguinho, Luan Santana e da dupla Marcos e Belutti.

No set list da White Party, as canções já citadas à cima e a nova música de trabalho, gravada com Léo Santana, “Hipnotizou”. Ainda no repertório, as recentes “Molejinho”, “Desce com a Gente”, “Pra Representar” e “No Talento”. Os hits, “Cavaco Chorar”, “Tá no DNA”, “Daquele Jeito”, “Ai, ai, ai”,”Agachadinho”, “Vem Neném”, “Nova Paradinha” e “O Rodo” não vão ficar de fora.

O cantor e compositor Gustavo Lins apresentará o show de sua turnê, ‘Menos é Mais’. No repertório estão as músicas “Labirinto”, “Abstrato Invisível” – single da programação das principais rádios do gênero no país. Grandes sucessos que marcaram sua carreira também estão garantidos como “Pra Ser Feliz”, “Fica Combinado”, “Só De Olhar”, “Vida Real”, “Impossível Te Esquecer”, entre outros.

Nas carrapetas, os DJs: Landim, Cereja, Alle Souza e Thiago Porto mandando do black music, hip hop, pop funk e eletro funk.

As portas serão abertas a partir das 22 horas e a programação se encerrará as 05 da manhã. Os ingressos poderão ser comprados nos postos de vendas ou pela internet. Menores de idade não entram.

A Duas Cabeças, organizadora do evento pede que as pessoas vistam-se de branco, num movimento em prol da paz!

SERVIÇO:

– WHITE PARTY DO GRAND MERCURE

– Se Tem Hamonia – Dá Samba

Atrações: – HARMONIA DO SAMBA – GUSTAVO LINS

Dia: – 08 de Dezembro

Local: – Hotel Grand Mercure (Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22780-160 / Telefone: (21) 2153-1800

Horário: – 22h – Abertura/DJs

– 00h – Gustavo Lins

– 02h – Harmonia

– 05h – Encerramento

Ingressos: – Unissex – Valor promocional de meia para todos