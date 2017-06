Segunda é dia de Samba com o REVELAÇÃO no Barril 8000 MÉIER

Alegria no palco e euforia no público, assim tem sido toda segunda e dia 05 de junho o grupo REVELAÇÃO vai apresentar mais uma vez seus grandes sucessos no Barril 8000 Méier

– Está bem bacana pois estamos fazendo este resgate do público e atraindo uma galera mais nova. Vamos trabalhando e a plateia vai se identificando. Fico muito feliz com a resposta do público – diz o cantor David

Grupo REVELAÇÃO – Segunda 05/06, a partir das 19h

BARRIL 8000, Méier – Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3647-2126. Ingresso: R$10,00

Ambiente Refrigerado