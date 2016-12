Show ao vivo e caipirinha dose dupla em Happy Hour no centro

As noites de 19, 20 e 21 de dezembro na Cachaçaria Mangue Seco serão animadas pela voz e violão do músico André Henriques, que comanda o happy hour da casa com muita MPB, samba e forró. Com entrada gratuita e promoção de dose dupla de caipirinha, o evento é uma ótima pedida para quem quer estender um pouco as noites do meio da semana, com uma programação leve e descontraída.

O Mangue Seco é parada obrigatória na Rua do Lavradio. Situado em um casarão do final do séc. XIX, o local abriga, além do restaurante, uma completa cachaçaria, com mais de 100 rótulos. O ambiente é acolhedor, seja nas simpáticas mesas do lado de fora, dentro do salão ou no segundo andar da casa.

Cachaçaria Mangue Seco

O Happy Hour acontece toda segunda, terça e quarta, com música ao vivo e dose dupla de caipirinha, a partir das 19h.

Endereço: Rua do Lavradio, 23, Centro Antigo.

Telefone: (21) 3852-1943

Horário de funcionamento da casa: de segunda a sábado, de 11h às 4h.

Sem entrada e sem couvert.

Cartões de créditos e débitos: Todos