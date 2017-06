SORRISO MAROTO SE APRESENTA NO RIO DE JANEIRO COM A TURNÊ “DE VOLTA PRO AMANHÃ”

Crédito: Marcos Hermes

Os shows acontecem nos dias 18 e 19 de agosto no KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan)

O Sorriso Maroto volta ao palco do KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan), no Rio de Janeiro, para dois shows, nos dias 18 e 19 de agosto. O grupo se apresenta com a turnê De Volta Pro Amanhã.

A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 02 de junho. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan). O show é realizado pela Time For Fun.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Cris Oliveira, Fred Araújo e Vini Augusto, quando a banda completou 18 anos e chegou a sua maioridade, criou um novo show com o objetivo de fazer uma “viagem” pela carreira do grupo, passando pelos seus principais hits e as mais recentes músicas, que foram lançadas no álbum De Volta Pro Amanhã, em versões física e digital.

O repertório inclui as inéditas “Eu já te quis um dia“, “Dependente“, “Anjos Guardiões de Amor“, além de “Coincidência Não Existe“, “Soltinha” e “Adeus“, que no mais recente trabalho contam com a participação de Wesley Safadão, Nego do Borel e Roupa Nova, respectivamente. Para os fãs mais nostálgicos, sucessos como “Clichê” e “Sinais” estão confirmados, e para os ouvintes mais recentes do Sorriso, desde a ascensão de “Assim Você Mata o Papai”, em 2012, os hits “Vai e chora”, “1 Metro e 65”, “Lua de mel”, “Guerra Fria” e “Tá Bom, Aham” também fazem parte do show. Na ficha técnica, a direção do show fica por conta do próprio Sorriso, com cenografia assinada por Ludmilla Machado e iluminação criada por Marcos Olívio.

O álbum De Volta Pro Amanhã foi gravado em um casarão de 26 cômodos no Rio de Janeiro. Com um projeto inovador, o Sorriso se reuniu, em uma casa na zona sul carioca, durante 20 dias, em mais de 140 horas de trabalho, com a sua banda formada por outros dez músicos, além de mais 30 pessoas na produção, para transformar o 11º álbum da banda, com 17 músicas inéditas, em algo diferente e inovador.

SORRISO MAROTO – DE VOLTA PRO AMANHÃ

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Antarctica

Datas: Sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017.

Sábado, dia 19 de agosto de 2017.

Horário: 23h.

Local: KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan) – Rio de Janeiro (RJ) Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Capacidade: 3.120 lugares (sexta-feira)

8.432 lugares (sábado).

Ingressos: de R$ 40 a 300 (ver tabela completa).

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: De 12 a 14 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais). De 15 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados).

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: Moto: R$ 5,00 – preço único / Carro: Primeiras 5 horas: R$ 10,00. A partir da 5ª hora: R$ 2,50 – por hora ou fração.

Site: www.t4f.com.br

Venda a grupos: grupos@t4f.com.br

INGRESSOS:

SEXTA-FEIRA, DIA 18/08

PREÇOS POR SETORES (Configuração: sentado) ½ ENTRADA NORMAL MESA – SETOR VIP R$ 80,00 R$ 160,00 MESA – SETOR PALCO R$ 70,00 R$ 140,00 MESA – SETOR ESPECIAL R$ 60,00 R$ 120,00 MESA – SETOR CENTRAL R$ 50,00 R$ 100,00 MESA – SETOR LATERAL R$ 40,00 R$ 80,00 CAMAROTE R$ 150,00 R$ 300,00 POLTRONA R$ 40,00 R$ 80,00

SÁBADO, DIA 19/08

PREÇOS POR SETORES (Configuração: em pé) ½ ENTRADA NORMAL PISTA – 1º LOTE R$30,00 R$ 60,00 PISTA – 2º LOTE R$ 35,00 R$ 70,00 PISTA – 3º LOTE R$ 40,00 R$ 80,00 PISTA – 4º LOTE R$ 45,00 R$ 90,00 PISTA – 5º LOTE R$ 50,00 R$ 100,00 CAMAROTE R$ 100,00 R$ 200,00 POLTRONA R$ 40,00 R$ 80,00

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 02 de junho de 2017.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan: Segundas -feiras: Fechada

Terças-feiras a sábados, das 12h às 20h

Domingos e feriados, das 13h às 20h

Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

– Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard;

– Vale Cultura.