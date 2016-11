Sport Club Mackenzie apresenta a Noite do Flash Back ‘Rosa’

Ricardo Albuquerque

A Noite do Flask Back do Mackenzie vai estar ‘florida’ neste sábado, 05 de novembro, a partir das 21h, na Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Homenageando as mulheres os DJ´s Sergio França e Marback vão aquecer o sábado com Dance Music, Pop e Rock, além de preparar surpresas especiais para as damas.

– Tivemos o outubro Rosa, porque não o Flash Back Rosa? Vamos ter promoção na entrada, com duas mulheres pagando um inresso, distribuição de brindes e set de músicas especial para homenageá-las. Elas merecem! – Vibra o DJ França

Agitando a pista com om sucessos da Disco anos 70, além de RPM, Madonna, Donna Summer, Legião, Paralamas até Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e outros a festa lota o salão do Mackenzie graças ao potente som, show de luzes, segurança e animação.

OS 10 PRIMEIROS COM PRINT DESTA PUBLICAÇÃO GANHAM UM INGRESSO – NOITE DO FLASH– Sábado, 05/11, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$15,00 (duas damas) / Cavalheiros: R$20,00