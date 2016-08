Sugestão de Dia dos Pais

O Enotria Ristorante criou um menu especial para a data, com entrada, pratos principal e sobremesa (R$ 59). As sugestões:

Entrada: Bruschetta Romana ou Salada Caesar com crispy

Prato Principal: Risoto à Milanese e Camarão flambado, champignon e açafrão ou Baby Beef ao molho madeira com champignon com purê de barôa

Sobremesa: Petit Gâteau de chocolate ou Suflê de goiabada

Foto: Filico.

Serviço Enotria Ristorante:

Endereço CasaShopping – Avenida Ayrton Senna, 2150, lojas 104 e 105 Bloco G – Barra da Tijuca

Telefones: 2431 9119/ 2442 2117/2429-8101

Horário de funcionamento: De segunda à quinta, de 12h às 16h; Sextas, 12h às 16 e 20h à 0h, sábado das 13h às 17h e das 20h às 0h e Domingos de 13h às 17h.

No Piccola Itália, a sugestão é o festival de risotos. São 6 sabores diferentes dos tradicionais do restaurante, que são sugestões para aproveitar com os pais. Entre as sugestões de pratos, o risoto de lagostim e aspargos frescos (R$ 49), o de alho poró, limão siciliano e gorgonzola (R$ 29) e o de abóbora, amêndoas e aroma de trufas (R$ 39).

Foto: Berg Silva.

Serviço Piccola Itália:

Endereço: Estrada da Barra 1636 loja A2/ bloco B- Espaço Itanhangá- Barra Da Tijuca

Telefones 2491-3506/ 2491-4293

Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 16h – das 19h às 23h. Terça a Quinta: das 12h às 16h – das 19h às 0h. Sexta: das 12h às 16h – das 19h às 1h. Sábado: das 12 às 1h. Domingo: das 12h às 23h.

Já o IX Bistrot criou um menu completo por R$ 49 para os pais saírem satisfeitos. Entre as sugestões de entrada, a salada com kani, manga e vinagrete de gergelim. O prato principal pode ser um bombom de alcatra ao rotie e fritas ou um gnocchi de abóbora com carne seca (glúten free). Para fechar a refeição, a sobremesa pode ser uma mousse de chocolate ou um creme brûlée de capim limão.

Foto: Filico.

Serviço IX Bistrot:

Endereço: Shopping da Gávea – Rua Marquês de São Vicente, 52 / 3 piso / loja 37- Gávea

Telefones 21 2512-5842

Horário (inclusive em feriados)? Domingo a quarta, 12h às 23h, quinta de 12h à oh, sexta e sábado de 12h até 1h

O chef Marcos Alvim criou para o Carmelo Restaurante um menu com pratos especiais para o dia dos pais, que ficam no cardápio entre os dia 12 e 14 de agosto. Entre as delícias, a lasanha de cogumelo paris com queijo gruyere e gratin de castanha (R$ 52,90)e o polpetone grelhado, molho de tomate cereja com basilicão e crispy de presunto de parma, servido com risoto de parmesão (R$ 54,90).

Serviço Carmelo Flamengo:

Endereço: Rua Correa Dutra, 75 – Flamengo

Telefones: 2225 1890 / 22107271 (café)

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 16h/ 18h00 à 0h/ Sábado – 11h30 à 0h/Domingo e feriado – 11h30 às 23h

Para presentear:

A MP Tortas Boutique tem como sugestão para homenagear os pais o bolo presente de cacau om brigadeiro noir (R$ 85 com 14cm). Foto: Filico.

Serviço MP Tortas Boutique:

Endereço: Avenida das Américas n° 15.000, lojas R e F – Centro Comercial San Francisco, Recreio dos Bandeirantes

Telefone: 3592-3330 / 3592-3331 / 2437-9936

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 12h30 às 20h.

A Carolina Sales Pâtisserie de Brigadeiros criou um kit para o dia dos pais com uma caixa de brigadeiros etílicos (de Bailey’s ou vinho do Porto) com 2, 4 ou 9 unidades e um mini espumante Chandon.

Kit com caixa com 2 unidades – R$ 40

Kit com caixa com 4 unidades – R$ 49

Kit com caixa com 9 unidades – R$ 70,50

Serviço Carolina Sales Pâtisserie de Brigadeiros:

Endereço: Avenida Hélios Sellinger, n°100- loja B

Telefone: 21 2484-3582/ 2486-3760

Horário de funcionamento: segunda a Sábado de 10h às 18h.

O Empório Farinha Pura tem sugestões etílicas para os pais. O Kit Delirium Tremens tem duas garrafas de 330ml e uma taça (R$ 109,90). O filho também pode escolher quais cervejas levar com o kit do Farinha Pura (R$ 139,9), que vem com 5 rótulos diferentes. Para pais que preferem soft drinks, a caneca The Godfather é a sugestão do empório (R$ 39,90). Fotos: divulgação.

Serviço Empório Farinha Pura:

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 446 – loja 01 – Cobal do Humaitá – RJ

Telefone: (21) 3239-8000

Cartões:Todos

Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h às 23h.

www.farinhapura.com.br

A Sweet Dreams Brigadeiros tem caixas de presente com 4, 9, 16 e 25 unidades do doce. Para os mais fãs de chocolate, a caixinha com 9 tem 3 brigadeiros belgas ao leite, 3 belgas crocantes e 3 com bolinhas de chocolate (R$ 35).

Serviço Sweet Dreams:

Telefones: 97635-3951 / 3082-5351

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 10h às 19h e sábado das 10h às 14h.

www.sweetdreams.com.br