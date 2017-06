Sugestões de Restaurantes para o Dia dos Namorados

** A rede Manekineko preparou um menu especial para o Dia dos Namorados, válido apenas no almoço e no jantar do dia 12 de junho. O Mix Love (R$ 139,90) inclui 40 peças (Sashimis: 4 Roast Beef Salmão; 4 Atum com Geleia de Laranja; 4 Peixe Branco com Molho Thai. Sushis: 2 Lagostim Maçaricado com Geleia de Laranja; 4 Barriga de Salmão com Quinoa; 2 Atum com Geleia de Gengibre. Rolls: 4 Lagostim Tempura Roll e 4 Atum com recheio de Peixe Empanado e Top de Brotos. 4 Pirulitos de Salmão; 4 Gotas de Salmão Crocantes com Palha de Gengibre; 4 Cubinhos Crocantes de arroz com Tartar de Atum). A casa também preparou uma sobremesa especial para a data, a Dupla de Brigadeiros (R$ 18,90), o Branco com calda de lichia, raspas de limão Siciliano e especiarias e o Preto com café e sakê. Fotos: Filico

** O Menu dos Namorados do Carmelo Restaurante tem duas opções de prato e uma sobremesa e é válido de 12 a 18 de junho. Feito especialmente para a data pelo Chef Marcos Alvim, os pratos incluem ingredientes afrodisíacos como amora e amendoim. Menu dos Namorados: Salmão em molho agridoce com amendoim torrado e arroz de Jasmin (R$69,90) e Filé mignon ao molho de vinho com amora e risoto de pistache (R$74,90). Sobremesa: Raviolis fritos de chocolate servido com sorvete de baunilha e calda de morango (R$19,90). Fotos: Filico.

** O Kaçuá terá um menu montado especialmente para o Dia dos Namorados. De entrada, carne de sol acebolada na manteiga de garrafa com dadinhos de tapioca. O prato principal é escondidinho de carne seca acompanhado de uma garrafa de vinho tinto chileno Santa Carolina Cabernet Sauvignon. (O menu completo sai a R$ 145,00). Além do menu especial, no dia 12 de junho a casa também terá show de MPB ao vivo do Power Trio com Caio Lima.

** Para os casais apaixonados, a sugestão do Carmelo Armazém é o festival de fondues. As opções servem duas pessoas e tem de carne (R$ 164,00) , misto (carne e frango – R$ 154,00), queijo (R$ 164,00) e chocolate (R$ 69,00). Um programa romântico e quentinho para as baixas temperaturas que tem feito nas noites cariocas. Foto: Filico.

** Dia dos Namorados e noites com temperaturas mais baixas combinam com Queijos e Vinhos. Pensando nisso, a opção da Mercearia da Praça para os namorados, na área externa da casa, é uma promoção especial de queijos e vinhos que inclui uma tábua com 300 g de queijo: Gorgonzola – Maasdon – Gouda – Canastra – Brie e uma garrafa de vinho chileno por R$ 99,90.

** A opção para os namorados no Banana Jack, válida para almoço e jantar no dia 12 de junho, é o risoto de costelinha ao molho barbecue com provolone ou o risoto de camarão com abobrinha (R$ 39,90). Há ainda um combo: Risoto + 1 taça de espumante por R$ 54,90. O show da banda Rock Legends, com o melhor do pop rock romântico, completa o clima da noite.

Serviços

Manekineko Leblon

Endereço: Rua Dias Ferreira, 410- Leblon

Telefone: 2540-7461 / 2540-7424/ 2540 6981 / 2540-7746

Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h à 0h.

No dia dos namorados não haverá rodízio.

Carmelo Restaurante:

Endereço: Rua Correa Dutra, 75 – Flamengo

Telefones: 2225 1890

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 16h/ 18h00 à 0h/ Sábado – 11h30 à 0h/Domingo e feriado – 11h30 às 23h

Kaçuá:

Endereço Rua Senador Rui Carneiro, 220 Recreio

Telefones 2490-2607

Horário de funcionamento: De terça a quinta, das 11h às até a 0h/ sexta e sábado, das 12h às 3h / domingo, das 11h às 22h

Carmelo Armazém:

Endereço: Rua Correa Dutra, n° 39 Loja A

Telefones: 2557-7941

Horário de funcionamento: Segunda e terça das 12h às 21h, quarta a sábado das 9h às 23h e domingos das 9h às 20h

Mercearia da Praça:

Endereço: Rua Jangadeiros 28 lojas A e B, Ipanema – Praça General Osório

Telefone: 3986-1400

Horário de funcionamento: segunda, das 11 à meia noite; de terça a domingo, de 9:00 à meia noite

Banana Jack:

Endereço: Av. Olegário Maciel nº 539 – Barra da Tijuca

Telefones: 2491-1717

Horário de funcionamento: Domingo a quinta das 12h à 1h, sexta e sábado das 12h às 2h