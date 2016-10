Sylvio Fraga e Quinteto seguem na estrada com o Circuito Brasil

A próxima parada será nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, dia 12 de novembro – entrada franca

A bordo de um caminhão-palco, o músico e poeta Sylvio Fraga abre nos Arcos da Lapa a fase fluminense da caravana cultural Circuito Brasil no sábado, dia 12 de novembro a partir das 22 horas, com um show com seu quinteto. Como parte do projeto, na sexta-feira, dia 11, será oferecida uma Oficina de Música a partir das 11 horas no Cafofo da Nêga, no Vidigal.

“A ideia é levar a minha música pelo país, tocando em cima de um caminhão que vira palco. Junto com dos meus empresários, Alexandre Rosa e Cláudia Linhares, desenvolvemos o projeto mais amplo que é o Circuito Brasil, com seus outros aspectos: doação 50 de livros de poesia contemporânea, exposição de reproduções de pinturas de Antônio Garcia Bento e oficina de escuta com o meu Quinteto”, conta Sylvio Fraga.

A bordo de um caminhão-palco projetado especialmente para o projeto itinerante, a primeira fase o Circuito Brasil já passou pelo interior de São Paulo (Santos, Piracicaba, São José dos Campos e Campinas) e segue viagem por cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre pré-produção, formatação, captação de recursos e roteiro das regiões, foram dois anos de trabalho.

Fruto de parcerias com universidades e prefeituras, todos eventos do Circuito Brasil são gratuitos e acontecem até dezembro. Os livros serão doados em embalagem estante, projetada em madeira proveniente de reutilização. Sylvio Fraga cuidou pessoalmente da seleção dos títulos. São livros de autores em sua vasta maioria contemporâneos, como Paulo Henriques Britto, Ana Martins Marques, Armando Freitas Filho, Wally Salomão, Eucanaã Ferraz, Francisco Alvim, Carlito Azevedo, Laura Liuzzi, Ana Cristina Cesar, Paulo Leminski, Ismar Tirelli Neto, Ferreira Gullar e do próprio Sylvio, entre outros.

Depois da Lapa, o Circuito Brasil vai para Resende, Barra do Piraí, Piraí, Vassouras, e Três Rios. Em Minas Gerais o projeto inclui Juiz de Fora, São Del Rey, Divinópolis e Sete Lagoas.

SERVIÇO

Rio de janeiro – dia 12 de novembro, na praça dos Arcos da Lapa

Horário: a partir das 22 horas

Oficina Musical: sexta, dia 11 de novembro, às 11 horas, no Cafofo da Nêga, no Vidigal (Rua Major Toja Martinês Filho, 102)

Mais Informações: Coringa Comunicação (21) 2259-6042

Belinha Almendra – belinha@coringacomunica.com.br

Marcus Veras – marcus@coringacomunica.com.br

Daniela Matta – coringa.danielamatta@gmail.com