The Bife promove Workshop de Churrasco na Barra mensalmente

Para quem deseja se tornar um verdadeiro parrilleiro e aprender segredos para promover a arte do bom churrasco, a dica é aproveitar o 2º Workshop de Churrasco oferecido pela boutique de carnes especiais The Bife. A novidade é que, após o sucesso do primeiro curso, o vento será mensal. O mestre churrasqueiro da casa, Rossano Mendonça, conta tudo sobre a história, a origem das raças, os mitos e verdades sobre o assunto e muito mais, no dia 1º de outubro, no Parque das Rosas.

O gaúcho ainda vai preparar cortes que serão degustados ao final pelos participantes com direito à harmonização com dois rótulos de cervejas artesanais surpresa, além de ganhar um kit completo com boné, avental e faca e um voucher que oferece desconto de 10% em qualquer produto comprado na loja após o workshop. O investimento é de R$250,00.

Serviço

Workshop de Churrasco no The Bife

Sábado, 1º de outubro, de 9h às 12h

Tel: 3648-1006

Av. Marechal Henrique Lott, 120 – lj 112- Barra da Tijuca

Investimento: R$ 250,00

contato@thebife.com.br