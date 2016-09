THE FEVERS: cantor Augusto volta com sucessos ao Mackenzie do Méier

Por: Ricardo Albuquerque

Ele vai apresentar os grandes sucessos da Geração 80 dos ‘THE FEVERS’ Sexta, 07 de outubro, de volta ao Sport Club Mackenzie e também músicas que foram abertura de várias novelas da Rede Globo.

O público vai poder cantar e dançar com Augusto ao som de “Guerra dos Sexos”, “Elas Por Elas”, além de “Alguém em Meu Caminho”, “Mar de Rosas” e mais. O cantor apresenta um show poderoso, com banda competente, energia do início ao fim e mais canções suas que foram ‘top’ na voz de grandes artistas.

– Vou cantar composições minhas interpretadas por Tim Maia, Roupa Nova, Daniel e até Dione Warwick. É para dançar do início ao fim e claro, namorar – avisa o artista

Com ótima infra estrutura no palco, telão, som potente, iluminação, e muita euforia Augusto pretende lotar novamente o Mackenzie.

SERVIÇO

THE FEVERS – AUGUSTO – Sexta, 07 de outubro, a partir das 21h

SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$ 25,00