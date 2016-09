Tijuca recebe Feira Multicultural de “Qualquer Coisa”

Por: Ricardo Albuquerque

Palhaços, shows de MPB, Pop, Reggae, moda, gastronomia e muita arte exclusiva é o que vai promover a “FEIRA INDEPENDENTE DE QUALQUER COISA”, neste domingo, 11 de setembro, das 12h às 22h, na Praça Saens Peña.

Oferecendo produtos diversos como roupas, acessórios, doces, arte em couro e mais, os expositores apresentam peças exclusivas, criadas pelos próprios produtores. Além disso, a criançada vai se divertir com animação infantil, contadores de histórias e os palhaços Nino e Luí vão montar seu picadeiro na praça com o espetáculo “O passageiro”.

O palco na parte interna da praça vai ser tomado por uma variedade musical para todos os gostos. A cantora Ananda Botelho vai encantar com muita MPB, Bossa, Pop e Jazz, Pedro Brasil com MPB, já Rafyah Dread e Luc Dub Wise levam o Reggae e Dub. A partir das 18h o Dj Lindote comanda a festa Modern Times fechando com muito Rock´n´Roll.

Ainda haverá serviço de Massagem, aulas de Slackline, feira de adoção responsável com o grupo Do Bem Animal e sorteio de um vale de R$ 100,00 para compras na livraria Saraiva. Ou seja a Praça Saens Peña será ocupada por culturas de todos os tipos e diversão para todas as idades.

SERVIÇO

“FEIRA INDEPENDENTE DE QUALQUER COISA” – Domingo, 11 de setembro, das 12h às 22h.

Shows, artesanato, gastronomia, atrações infantis e moda.

Praça Saens Peña, Tijuca